Europeus i britànics esgoten les opcions per anunciar un acord post-Brexit de forma imminent

Els negociadors de la Unió Europea i el Regne Unit aprofiten els últims contactes després d'una nit de treball per tancar l'acord que fixi les condicions de la seva relació comercial futura i eviti un Brexit brusc el proper 31 de desembre, quan els britànics deixin de ser part de l'organisme després de gairebé quatre dècades.



L'acord es va anunciar com a "imminent" aquest dimecres però les parts van seguir examinant i ajustant durant la nit els detalls dels complexos textos legals que representaran un pacte menys ambiciós del que la Unió Europea pretenia, però que permetrà una relació comercial sense quotes ni tarifes a canvi que Londres assumeixi regles igualitàries en matèria de competència i altres salvaguardes.

L'accés de la flota europea a les aigües britàniques ha estat l'últim "gran problema" per a l'acord, però no l'únic en la recta final de les negociacions, que es van accelerar en les últimes dues setmanes amb l'anunci d'avenços en dues de les línies vermelles europees: la governança de l'acord i les garanties d'una competència lleial.La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, han intensificat els seus contactes els últims dies per contenir el risc de trencament de les negociacions i s'espera que els dos compareguin davant la premsa en les properes hores, si es confirma la possibilitat de l'acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor