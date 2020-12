L'alcalde del Brull pateix una agressió

L'alcalde del Brull, Ferran Teixidó, ha patit aquest dimecres al matí una agressió. Tal com explica el mateix Teixidó a, un extreballador d'un dels plans d'ocupació que promou el Consell Comarcal d'Osona l'ha anat a buscar a l'Ajuntament.En no trobar-lo ha entrat a l'edifici i li ha tirat la taula del seu despatx a terra. Quan estava a punt de marxar, Teixidó arribava i li ha propinat una empenta i un cop de puny a l'ull, així com també amenaces de mort.En declaracions a aquest diari, l'alcalde explica que no entén "d'on ve" tot plegat i que "no hi ha cap motiu". Fa un any, l'home va treballar a Seva i el Brull i el mateix Teixidó considera que ha estat "un bon treballador" de l'Ajuntament. Tot i això, s'ha hagut de tancar a l'edifici de l'ajuntament amb l'administrativa i una veïna, mentre l'agressor seguia colpejant la porta i seguia amenaçant-lo.Aquesta tarda, Teixidó ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra i també ha demanat una ordre d'allunyament per l'agressor. L'alcalde explica que sap on viu i pateix per les persones amb qui conviu. El codi penal contempla penes d'entre 1 i 6 anys de presó per una agressió contra un càrrec públic. Està previst que el judici sigui a principis de la setmana vinent.

