Erdogan posa com a exemple Espanya per criticar el Tribunal de Drets Humans

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha criticat aquest dimecres al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per la seva decisió reclamant que "alliberi immediatament" a l'antic copresident del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) Selahattin Demirtas. Erdogan ha manifestat que el TEDH ha emès un veredicte "totalment polític" abans que Demirtas hagi utilitzat tots els recursos legals davant els tribunals de país euroasiàtic, segons ha recollit el diari turc Hurriyet."El TEDH no pot decidir en nom dels nostres tribunals", ha manifestat, abans d'incidir en el fet que la sentència "té dues cares". "Aquesta decisió és purament política i sabem els motius que hi ha darrere", ha assenyalat, abans de comparar la decisió sobre Demirtas amb la d'avalar el 2009 la il·legalització d'Herri Batasuna."És hipòcrita que un tribunal que ha acceptat que no condemnar un acte de terrorisme és donar suport al terrorisme demani alliberar el principal responsable d'una acció que va resultar en la massacre brutal de 39 ciutadans entre el 6 i el 8 de novembre de 2014", ha argumentat, en referència a les protestes en àrees de majoria kurda contra la inacció d'Ankara davant l'ofensiva d'Estat Islàmic contra la ciutat siriana de Kobani.Així, Erdogan ha indicat que "si el TEDH vol comptar amb el respecte de Turquia, ha de qüestionar-se les seves inconsistències", al mateix temps que ha descrit a Demirtas com "un terrorista amb disfressa de polític" i responsabilitzar-lo de "la mort de desenes de persones innocents". "El TEDH ha de saber que ara defensa un terrorista així. Si no ho sap, seguirem dient-ho", ha puntualitzat el president turc, que ha arguït que l'excopresident de l'HDP "és culpable davant els ulls de la gent".