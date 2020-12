Pilar Eyre: «Joan Carles I continua enamorat de Corinna»

"Franco i Joan Carles tenien sintonia perquè tots dos van ser nens mancats d'afecte"

La Casa Reial espanyola no és fàcil de degranar. Una periodista que ho sap fer és Pilar Eyre, que suma molts anys dedicada a analitzar tot el que es mou a la Zarzuela, i això que als Borbons espanyols els passen moltes coses. Alguns dels seus llibres ja són un clàssic, com La soledad de la reina: Sofía, una vida (2012) o Franco confidencial (2013).Eyre és una periodista temible i disposa de molt bones fonts, atresorades al llarg d'anys d'investigació. Ara mateix acaba de publicar Yo, el rey (La Esfera de los Libros) , on ha penetrat en la biografia del monarca emèrit i en els capítols més foscos de la seva vida.El llibre enganxa el lector. Eyre explica en aquesta entrevista ambalgunes claus del tercer Borbó consecutiu que ella creu que morirà a l'exili.- És una biografia històrica de Joan Carles I, en el marc que li ha tocat viure. És també una mica la història d'Espanya d'aquests anys, no és un treball periodístic sobre els esdeveniments més recents que han afectat a la monarquia. És curiós que molta gent em diu que Joan Carles de Borbó és un bon representant de l'època que li ha tocat viure, la de la corrupció i la llibertat sexual. La història d'ell i de la societat espanyola estan molt entrellaçades.- El més important és la seva infantesa. Ho és potser en totes les persones, però en el seu cas ho és més encara. A partir dels 8 anys, va ser apartat de l'escalf familiar. Igual que Franco. Per això tots dos van tenir molt bona sintonia.- Malgrat la diferència d'origen i d'edat. Tots dos van ser nens amb una manca d'afecte. Franco, de petit, se'n va anar a l'Acadèmia de Toledo, va tenir un pare colèric que els maltractava. A un germà seu, el pare li va trencar el braç d'una pallissa perquè se'l va trobar masturbant-se. En el cas de Joan Carles de Borbó, recordo perfectament que Ernesto Giménez Caballero m'havia explicat que havia entrat al despatx de Franco després que aquest rebés per primer cop a Juanito. I Franco li va dir: "Sembla mentida que algú tan important per la monarquia estigui tan abandonat". Va veure que tenia les espatlles molt aixecades i li va buscar un gimnasta, i també un logopeda. De fet, Juanito va comentar al duc de Sotomayor quan va sortir de l'audiència: "És com si fos el meu avi". Sotomayor li va dir: "No li ho digueu al vostre pare", coneixent la pèssima relació de Joan de Borbó amb Franco.- Va ser terrible. A l'internat dels maristes a Friburg. Les pallisses eren normals. Era després de la Segona Guerra Mundial i hi havia joves de bones famílies, uns dèspotes que no podien ser dominats pels mestres. Joan Carles és sord d'una oïda per una pallissa que hi va patir. Van haver d'operar-lo, va estar dies ingressat i l'únic que va estar al seu costat va ser el seu preceptor. Els pares estaven de creuer. La reina Victòria Eugènia, que era a Lausana, el va visitar una tarda.- L'única persona que era a la casa i no era de la família m'ho ha explicat. Va ser un accident fatal. Alfonsito era hiperactiu i es va posar al davant mentre Juanito estava disparant a una diana que tenien a l'habitació. El terrible és també el que va fer don Joan després, quan va agafar Joan Carles pel cap i el va fer inclinar-se davant del seu germà: "Jura que no ho has fet a propòsit".- La va trasbalsar. La mare, María de las Mercedes, va caure en l'alcoholisme. Un dia, molts anys després, en una trobada en què Joan de Borbó reia obertament, algú es va referir al seu optimisme, ell va respondre: "Això no, està parlant amb una persona que ha perdut un fill". Mai s'ho va treure del cap. I a Joan Carles li va quedar un sentiment de culpa.- Jo assenyalo al llibre el que crec que és el quilòmetre zero de la seva cobdícia , que és l'any 1971, quan va viatjar a l'Iran per la celebració de l'aniversari de Persèpolis, convidat pel xa. Era una commemoració absurda, amb un luxe aparatós. El que més li va impressionar va ser veure un globus del món d'or massís envoltat d'un cinturó de maragdes que era l'equador. Allí es va adonar del que era viure com els més rics. Va conèixer també els que després serien els seus grans amics, els monarques saudites. Quan es va produir la crisi del 1973, amb la guerra àrab-israeliana del Yom Kippur, va poder recórrer a les seves amistats. Va aconseguir que alguns països àrabs continuessin enviant barrils de petroli, amb un petit recàrrec que era el que ell cobrava com a comissionista.- No ho crec. Ell creu que tot això se li deu i no pensa que hagi fet res de malament.- És heretat, però també s'ha aguditzat pel fet d'haver tingut una infantesa sense afecte. M'han explicat que en les seves relacions, ni que siguin efímeres, necessita sentir afecte. La imatge que tenim d'una persona alegre no es correspon a la realitat, és un ésser torturat, amb grans episodis de tristesa i depressió, i d'ira. Quan estava tan enamorat de Corinna i es passava les tardes esperant la seva trucada, si no el trucava era capaç d'agafar el telèfon i llançar-lo contra la paret.- Em van explicar que quan es va casar amb Letizia, ella li va preguntar pels afers del pare i Felip li va assegurar que ni ell ni les germanes en sabien res. Jo m'ho crec perquè ho he vist en altres famílies. Però jo crec que aquesta crisi està beneficiant a més gent de la que pensem. A Pedro Sánchez, perquè pot quedar com a moderat respecte a Podem. Podem repeteix que és republicà però sense posar el tema damunt la taula, a la dreta li va bé perquè gafa la bandera reial i a Felip VI li permet fer el seu propi 23-F, desmarcant-se del pare.- Crec que en aquests moments ningú està apostant seriosament per una república. Partits com Podem no tenen més remei que dir-ho perquè va en el seu ADN però tampoc els veig molt entusiasmats. Si m'ho hagués preguntat fa un any, li hagués dit que potser la monarquia no podria mantenir-se. Però crec que Felip VI està reconduint bé la situació.- No ha tingut Covid, ni ha estat ingressat ni hi està ara. Les fonts també poden enganyar. Al contrari, està millor de salut. No té estrès, s'ha desinflat, té una bona atenció mèdica, segueix una dieta i es mou millor.- No. El rei morirà a l'exili. El pacte entre la Zarzuela i Moncloa és que no torni. Pel bé de la institució.- No, no serà la seva destinació definitiva. Es barallen tres destinacions, però això sí que és més incert: Londres, però que planteja el problema de la proximitat de Corinna; Roma, que és on va néixer; i Bèlgica, donada la seva bona relació amb la família reial, en especial amb els emèrits Albert i Paola.- Jo crec que sí. És cert que les meves fonts m'ho neguen, però crec que això és el que ells voldrien. L'any passat, el rei emèrit la va anar a veure a Londres. Va anar-hi per fer una gestió que hagués pogut fer una altra persona.- Sí. Va anar a casa seva de Londres, teòricament per demanar-li que cessés en les seves declaracions públiques, però això ho podia haver fet un altre. Crec que va anar-hi per demanar-li que marxés amb ell, però ella s'hi va negar. Pensi que ell ara està ocupant la suite que ocupaven tots dos quan eren a Abu Dhabi. Crec que ell continua enamorat de Corinna. Ha estat el seu últim i gran amor.

