El PDECat reivindica la figura d'Artur Mas

El PDECat ha celebrat el desè aniversari de la investidura d'Artur Mas amb un vídeo d'un minut i vint segons de durada que reivindica la figura de l'expresident de la Generalitat i delfí de Jordi Pujol. Al vídeo es recullen imatges de la investidura de Mas amb una veu en off de l'aleshores presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, que el nomenava màxim mandatari de la Generalitat.Sobre altres imatges de Mas, se sent després la veu de l'expresident que confessa que la presidència fa realitat els seus millors somnis i admet que està en deute amb la confiança dels electors. El vídeo utilitza, també amb la veu de l'expresident, una de les metàfores més utilitzades per ell, la del timó, al costat del lema "Cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra".Després del discurs, apareix un rètol on es pot llegir "10 anys d'investidura del president Mas", seguit segons després per una altra imatge amb la paraula "orgull". El partit, que encapçalat per l'exconsellera Àngels Chacón concorre a les eleccions del 14-F, reivindica així la figura d'Artur Mas, que en el marc de la polèmica per l'escissió amb Junts per Catalunya va optar per quedar-se a la formació que l'any 2016 l'escollia com a president i que suposava la desaparició de Convergència Democràtica de Catalunya.El vídeo per reivindicar la figura d'Artur Mas s'ha publicat just la mateixa tarda en què s'ha fet públic que l'expresident Carles Puigdemont serà el cap de llista de la candidatura de Junts, malgrat que serà Laura Borràs qui optarà a la presidència de la Generalitat.

