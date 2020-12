La primera vacuna contra la Covid-19 a Espanya es posarà a Guadalajara

Altres notícies que et poden interessar

Espanya administrarà a Guadalajara la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 de l'Estat, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell Interterritorial de Salut en què s'ha reunit amb els consellers del ram de totes les autonomies.El dissabte 26 de desembre arribaran a Castella-la Manxa les primeres 350.000 vacunes, com a part d'un programa d'enviaments de 12 setmanes durant les quals el govern preveu que l'Estat rebi 4 milions de dosis que s'administraran a 2 milions de persones.Des de Castella-la Manxa es distribuiran a totes les autonomies per poder començar a vacunar a partir del diumenge 27. "No és el final -ha dit Illa-, però és el principi del final".El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimecres 12.386 nous casos positius de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia a Espanya en 1.842.289 casos confirmats per proves diagnòstiques.Pel que fa a les defuncions, des de dimarts n'hi ha hagut 178, i ara la xifra total és de 49.698. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 382.855 des de l'inici de la pandèmia. En la darrera setmana n'ha registrat 12.103 i se situa al capdavant de la llista de Comunitats Autònomes en aquest àmbit.A Catalunya se n'han registrat 11.955. Des del principi de la pandèmia al Principat hi ha hagut 338.303 casos confirmats de covid-19.

