Les corrupteles del rei emèrit i els manifestos militars planen sobre el discurs nadalenc de Felip VI

Felip VI farà aquest dijous el seu discurs de fi d'any. El cap de l'estat s'adreçarà als ciutadans després d'un any caracteritzat per una crisi sanitària i social sense precedents. Aquest tema serà un dels presents en el missatge reial. Però hi ha expectació sobre el que dirà sobre el seguit d'escàndols que encercla la institució i que protagonitza el seu pare, el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Aquest mateix dimecres, s'ha sabut que el fiscal suís Yves Bertossa ha quantificat en més de 82 milions d'euros els negocis en comú que l'emèrit tenia amb Corinna Larsen Segons la fiscalia suïssa, els ingressos provenien de països com l'Aràbia Saudita, Bahrain, Kuwait, el Marroc i Mèxic. Part d'aquests diners van anar a parar directament a comptes vinculats a Joan Carles de Borbó, a través de fundacions, o bé van ser derivats per estructures mercantils a d'altres de Corinna Larsen.La part més analitzada del discurs de Felip VI serà sens dubte aquesta i la manera en què defineixi el monarca la seva relació futura amb el rei emèrit, en un moment en què existeix la sensació que la monarquia ha de desvincular-se dels afers que empastifen Joan Carles I. Segons apunta Servimedia, el rei serà "clar" sobre la seva actitud respecte a l'emèrit i altres mitjans han afirmat que farà explícit el "compromís" de la Corona contra la corrupció. El dubte és si pot fer-ho sense prendre cap mesura o ni tan sols fer referència al seu pare.Un altre possible tema que podria ser present en el discurs és el dels diferents posicionaments i manifestos produïts dins de les forces armades o per oficials retirats , alguns dels quals s'han expressat en forma de carta al cap de l'estat, i en què es criticaven durament tant el govern de Pedro Sánchez com a Podem i les forces sobiranistes.Els discursos reials són una de les poques ocasions en què el cap de l'estat s'expressa lliurement, sempre després d'un consens sobre el text amb Moncloa. El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat aquest dijous que aprofiti el discurs per demanar "disculpes" pel seu missatge frontista amb el procés català, que va tenir el clímax en la seva alocució del 3-O.En el cas de Felip VI, hi ha hagut alguns missatges nadalencs amb una forta càrrega ideològica. Com el que va fer el 2015, gravat per primer cop des del Palau Reial. L'escenari més sobri de la Zarzuela va ser substituït per l'espai carregat i solemne del Palau Reial, i les paraules "Espanya" i "unitat" van ser de les més emprades.Els missatges nadalencs dels caps d'estat van ser inaugurats a l'estat espanyol pel general Franco , que el 1937 va fer la seva primera intervenció, en aquell cas dirigida als "combatents d'Espanya". Caldrà veure quin serà el to del discurs d'aquest any, quan s'afronta una pandèmia que ha assolat la societat i ha mostrat les mancances dels serveis socials. També caldrà avaluar el nivell de proximitat que el monarca voldrà donar envers el seu govern, convertit en objectiu a abatre per un bloc de dreta a Espanya que enarbora com mai la bandera de la institució coronada.

