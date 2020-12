Vall d'Hebron inicia l'assaig clínic de la vacuna de la Covid-19 de Janssen

L'assaig inclourà fins a 30.000 voluntaris de nou països: Bèlgica, Colòmbia, França, Alemanya, Sud-Àfrica, Filipines, Espanya, Regne Unit i Estats Units. Juntament amb l'Hospital Vall d'Hebron, hi participen altres hospitals de Catalunya, que són l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Hospital Quirónsalud de Barcelona. De l'Estat, també hi participen l'Hospital de La Princesa, l'Hospital La Paz, l'Hospital Quirónsalud de Madrid i la Clínica Universidad de Navarra.Per participar en l'estudi, el requisit indispensable és tenir més de 18 anys. No hi poden participar persones immunodeprimides per una malaltia de base o bé en tractament amb medicaments immunosupressors; dones embarassades o amb probabilitat d'embaràs en els dos anys vinents; persones amb antecedents d'anafilaxi o reaccions adverses greus a les vacunes i persones que ja participin en altres assaigs clínics.La vacuna, anomenada Ad26.COV2.S, no conté el virus viu. N'utilitza una proteïna artificial perquè l'organisme generi anticossos. Està basada en una tecnologia sòlidament documentada amb un adenovirus recombinant no replicatiu que actua com a vector per generar una resposta immunitària davant d'una de les proteïnes del coronavirus coneguda com a proteïna S (spike). Aquesta proteïna és la que utilitza el virus per unir-se a les cèl·lules de la persona i de fet, és la que li dona la forma de corona.Es tracta d'un estudi raduritzat, doble cec i controlat amb placebo. Això vol dir, que de manera aleatòria, a la meitat dels participants se'ls administra la vacuna i a l'altra meitat el placebo emmascarat, de tal manera que ni el personal sanitari ni el voluntari poden identificar què s'està administrant.Durant tot l'assaig, es durà a terme un monitoratge estret de tots els voluntaris i una identificació de tots els casos de covid-19 que es vagin produint. Això permetrà dur a terme anàlisis preliminars amb dades intermèdies. Amb tot, caldrà esperar que l'assaig clínic hagi finalitzat per analitzar totes les dades i extreure conclusions finals."Encara que aquests dies ja s'hagin autoritzat dues vacunes enfront de la covid-19 és imprescindible seguir desenvolupant altres vacunes candidates per garantir una major disponibilitat i també poder perfilar estratègies ajustades a cada grup poblacional", explica la doctora Susana Otero, investigadora de l'estudi, investigadora principal del grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i metge adjunta del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron."La participació de persones voluntàries de forma altruista en els assaigs clínics és fonamental per poder avançar en la recerca, no només de vacunes, sinó també de qualsevol nou medicament. És un acte de solidaritat que reflecteix la contribució de la societat en l'avenç de la medicina, tan important en una situació de crisi sanitària com la que estem vivint", recalca la doctora Magda Campins, investigadora principal de l'estudi, cap del grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública del VHIR i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron.