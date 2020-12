Disney+ incorpora definitivament el català a la plataforma

El català ja és una realitat a la plataforma Disney+. Després de diversos mesos de pugna per la incorporació de les pel·lícules i sèries doblades a la llengua catalana, la multinacional oficialitza l'estrena de tres títols en català. A partir del 25 de desembre es podrà escoltar i veure Soul, Frozen 2 i Espies Disfressats. La incorporació del català com a opció d’idioma a la interfície de la plataforma s’inscriu en el marc de l’estreta col·laboració entre la distribuïdora i la Direcció General per impulsar l’oferta i el consum de continguts audiovisuals en català, una batalla que ha estat més costosa i llarga que impossible. Així ho han confirmat des del departament de Política Lingüística a través d'un comunicat. La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha estat l'encarregada de mantenir la negociació continuada amb el director general de Disney España perquè la seva plataforma incorporés el català. Tal com vam explicar a NacióDigital, la llengua catalana aterrarà en dues fases a la plataforma de la distribuïdora -que ja té desenes de pel·lícules doblades al català-. Primer com a opció d'àudio en moments puntuals i després en tota l'oferta de la que disposen. El problema d'aquest últim, com va assenyalar Franquesa, és que Disney no té els drets de les peces del doblatge i s'han de negociar una a una.El 77,6 % dels catalans demanen sèries i pel·lícules amb doblatge en català a les plataformes que no l'incorporen pròpiament (com si fa Filmin): Netflix, Amazon Prime o Movistar+. Aquesta xifra suposa uns 5 milions de potencials consumidors i revela la bona salut del català en la creació de contingut digital, a més d'exigir que la llengua formi part dels productes estrenats mundialment.Aquesta és una de les conclusions principals de l'enquesta que va dur a terme la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura durant el mes de maig. L’enquesta revela que un 76,3 % dels ciutadans voldrien també subtítols en català i que un 83 % voldrien que les interfícies de maneig de les plataformes de video a demanda es poguessin configurar en català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor