Suïssa xifra en 82 milions els negocis de Joan Carles I i Corinna

Nous detalls de la investigació de la fiscalia suïssa sobre Joan Carles I. Segons informa La Vanguardia, el fiscal Yves Bertossa ha xifrat en més de 82 milions d'euros els negocis comuns que tenien el rei emèrit i Corinna Larsen. Aquests ingressos venien de Kuwait, Bahrain, Aràbia Saudita, Mèxit i el Marroc. Bertrossa va enviar aquesta documentació a l'Audiència Nacional fa un any i va servir perquè la Fiscalia obrís una investigació que porta el fiscal Juan Ignacio Campos, promocionat aquest dimecres com a tinent fiscal del Suprem.Part d'aquests milions van anar directament a comptes vinculades a Joan Carles, a través de fundacions, o bé van ser derivats per estructures mercantils a comptes vinculades a Larsen. Un dels ingressos sota sospita són els 4,1 milions d'euros enviats a l'amant del rei per negocis a Kuwait. Els fets es remunten al novembre de 2009, quan el rei emèrit va assistir al Gran Premi de Fórmula 1 d'Abu Dhabi convidat pel xeic Sabah al-Ahmad al-Sabah.El mateix any, a través de la Fundació Lucum, Joan Carles va entregar 1,2 milions i 324.000 euros per la compra de dos apartaments a l'exclusiva localitat de Villars, a Suïssa. Els préstecs es van fer a la societat Siam Partner SA, la titular de la quan és Corinna Larsen.Segons informació que el fiscal suís va remetre a les autoritats espanyoles l'any passat, el 2008 -encara com a rei d'Espanya i per tant amb immunitat- Joan Carles va contactar amb Dante Canónica i Arturo Fassana perquè construïssin "una estructura per rebre una donació de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita". Quatre anys després, el 2012, l'emèrit es va desfer d'aquests diners a través d'una donació "irrevocable" a Corinna.

