Turquia condemna a 27 anys de presó el periodista exiliat Can Dündar per espionatge i terrorisme

La sentència del tribunal, però, no condemna Dündar per revelació de secrets d'estat. El periodista va ser detingut el 2015 i empresonat durant tres mesos juntament amb l'altre company amb què va signar la informació sobre l'enviament d'armes.



Dündar va ser condemnat a cinc anys de presó pels delictes "d'obtenció il·legal i revelació de secrets", però es va exiliar a Alemanya abans que es resolgués el procés d'al·legacions. El Tribunal Suprem turc va anular la sentència fa dos anys i va tornar a enviar el cas al tribunal inferior, que ha repetit el judici i ha dictat ara sentència.

Un tribunal d'Istanbul ha condemnat a més de 27 anys de presó el periodista turc Can Dündar, que es troba exiliat a Alemanya, per delictes "d'espionatge" i "col·laboració amb organització terrorista".Segons informen els mitjans locals, els advocats de Dündar no han comparegut davant el tribunal per no "legitimar la decisió" en considerar que es tracta d'un "veredicte polític decidit amb anterioritat". A Dündar se l'ha jutjat per un article que va publicar sobre l'enviament d'armes a rebels sirians per part del govern turc quan era director del diari opositor Cumhuriyet.

