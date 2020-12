L'Ajuntament de l'Hospitalet es personarà com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu

El ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha aprovat aquest dimecres per unanimitat la moció presentada per ERC per tal que el consistori es presenti com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu "per defensar els interessos de la institució, de l'esport a la ciutat i dels veïns i veïnes". La moció és idèntica a una que ja van defensar els republicans el juny i que llavors es va rebutjar amb el vot contrari del PSC i l'abstenció de Cs , els quals aquest cop hi han donat suport.El text, a més de reclamar la implicació del consistori, preveu la creació d'una comissió per estudiar la documentació del Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que l'entitat ha rebut del consistori. Tot i això, ni l'alcaldessa, Núria Marín, ni els altres regidors imputats, Cristian Alcázar i Cristóbal Plaza, ni el denunciant, Jaume Graells, han votat tampoc aquest cop.Tal com havia anunciat que faria , Plaza ha formalitzat durant el ple la seva renúncia com a regidor per "facilitar la investigació". Tot i això, no el substituirà Álex Porqueras, el candidat independent que li pertocava a la llista, sinó el següent, Imán Aisa Abdellaoui. Porqueras, de fet, està vinculat a Lliures i hauria cobrat també en B del Consell Esportiu per redactar un llibre, per fer-hi una xerrada i per col·laborar en un cros.Plaza que va presentar la seva renúncia el passat 12 de desembre, va ser detingut el passat mes de juny en el marc de l'operació per presumptes irregularitats al Consell Esportiu. El jutge que porta el cas investiga si Plaza va cobrar una indemnització de 47.000 euros quan va deixar la direcció del Consell Esportiu mentre públicament es va informar que es va fer un "relleu pactat".L'aprovació de la moció d'ERC es produeix dues setmanes després que Marín declarés com a investigada davant la UDEF pels delictes de prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte. Tot i això, el líder local d'ERC i cap de l'oposició, Antoni Garcia, no troba suficient l'acord al ple i reclama la dimissió de l'alcaldessa i, durant la defensa de la moció, li ha etzibat que "cada dia que passa sense apartar-se del càrrec ni assumir responsabilitats, més mal fa a la ciutat, a la institució i a l’esport".

