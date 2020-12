Passos clau a seguir per minimitzar el risc de contagi aquestes festes

Altres notícies que et poden interessar

El caràcter festiu i de retrobament que envolta Nadal fa que les autoritats sanitàries pateixin per un augment dels contagis. A trets generals es recomana no fer reunions familiars per les festes i celebrar-les amb el mateix grup bombolla, és a dir, amb les persones que es conviu. Però malgrat això, ja es preveu que la població acabi fent trobades. Aquest és un recull de les principals pautes donades des del Departament de Salut per minimitzar el risc de contagi i poder passar unes vacances tan segures com sigui possible:: és el lema que es repeteix des que es va començar la pandèmia. Cal mantenir una bona higiene de mans, amb un rentat freqüent (sigui amb sabó o amb gel hidroalcohòlic) i portar mascareta quan ens trobem amb altres persones que no siguin de la nostra bombolla així quan anem pel carrer i altres espais públics. La distància que s'ha de mantenir és de 2 metres.es recomana limitar les trobades amb el mateix grup bombolla o amb una altra bombolla. La idea és que el grup de persones amb les quals ens viem sigui el més estable possible i reduït, és a dir, que sempre siguin les mateixes i no anar canviant. D'aquesta manera es redueix el nombre de possibles contagis i per tant, minimitzar l'expansió del virus.maximitzar el possible les trobades en espais oberts i a l'aire lliure, ja que és més difícil el contagi. Així mateix, també cal complir amb les mesures de distància, neteja de mans i mascareta.en cas de fer trobades en espais tancats, es recomana ventilar abans, durant i després de la trobada. Per assegurar-nos que es fa correctament s'han d'obrir les portes i finestres de manera que l'aire corri i l'obertura ha de ser d'uns 20 centímetres. El temps que s'han de mantenir obertes és d'uns 10-15 minuts per cada hora.si ens reunim amb gent fer-ho durant l'espai de temps més breu possible, ja que així es redueix el temps d'exposició també.evitar compartir els gots o coberts que utilitzem per menjar, i el mateix passa amb mòbils i tauletes.és preferible que les persones que no siguin de risc. En cas de ser inevitable, cal prendre molta cura i seguir totes les mesures anteriorment esmentades per minimitzar el perill.les exhalacions fortes provocades per l'esforç, la projecció de la veu o exhalar el fum del tabac generen situacions on és més probable que ens contagiemLa força amb què exhalem o el to de veu que fem servir: quan les persones que ens envolten respiren fort (per fer un esforç, per projectar la veu o per exhalar fum del tabac), tenim més possibilitats de ser contagiats.

