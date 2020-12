L'autòpsia de Maradona revela greus problemes de cor, fetge i pulmons

L'autòpsia efectuada al cos de Diego Armando Maradona, mort el passat 25 de novembre, va determinar que l'exfutbolista argentí patia problemes de cor, fetge i pulmons, al mateix temps que no va detectar ni alcohol ni substàncies il·legals.Segons han informat els mitjans argentins, l'examen mèdic va determinar que el mite va morir a causa d'un "edema agut de pulmó derivat d'una insuficiència cardíaca crònica reaguditzada". La prova també va revelar "una miocardiopatia dilatada" i "àrees d'isquèmia miocàrdica" al cor. En aquest sentit, el diari Ole ha indicat que el cor del campió del món del 1986 pesava 503 grams, prop del doble que un de normal.A més, els metges forenses van detectar un probable "quadre cirròtic" al fetge, "trencament de septes alveolars" i "un focus amb edema intraalveolar" als pulmons, sumat a una "necrosi tubular aguda" al ronyó, però mostrava resultats negatius tant en alcohol com a estupefaents.En canvi, a l'organisme de Maradona hi havia restes de venlafaxina, quetiapina, levetiracetam i naltrexona, fàrmacs que poden produir arrítmies, de manera que ara s'ha de determinar si eren aconsellables per a un pacient amb una cardiopatia crònica. "És tan important el que va aparèixer com el que no primera vista confirmen que a Maradona li donaven psicofàrmacs, però cap medicament per a la seva cardiopatia", apunta un dels investigadors judicials de la causa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor