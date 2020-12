Joan Carles I va fer de mediador en un segrest a Líbia

Per diners tot es pot fer. I pels amics, tot es pot fer també. És la màxima que sembla que aplicava Joan Carles I, també mentre era rei d'Espanya. El diari La Tribune de Genève explica que el monarca va fer, l'any 2011, de mediador valent-se dels seus contactes amb el règim dictatorial de Líbia per alliberar uns ciutadans suïssos que havien estat segrestats.Unes gestions que el govern de la Confederació Helvètica li va agrair. Poc després de la feina "diplomàtica" Joan Carles I va viatjar a Suïssa, on va ser rebut per les autoritats i va aprofitar per retirar efectiu dels seus comptes opacs. El diari explica que ho feia de forma sovintejada i que prenia grans quantitats de diners en metàl·lic dels comptes de les seves fundacions.De fet, segons les autoritats suïsses, amb la seva amant Corinna tenien comptes i negocis per valor de fins a 82 milions d'euros, bàsicament provinents de transaccions, comissions i donacions de països àrabs.

