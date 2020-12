Carme Portaceli projecta un TNC més divers i contemporani per arribar «a tothom»

"El Teatre Nacional de Catalunya ha de ser un teatre per a tothom i l’hospitalitat ha de ser-ne la línia de conducta", ha proclamat Carme Portaceli per emmarcar la presentació del seu projecte per als pròxims sis anys, al costat de la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa. La Consellera l'ha encoratjat en aquesta etapa, després d'agrair a Xavier Albertí els seus anys al capdavant del teatre públic i "el seu enfocament, i recuperació de gèneres que potser havien caigut en l'oblit".Portaceli ha concretat la seva ambició en diverses línies de programació i d'activitat concebudes per sumar creadors, artistes i llenguatges que "potser el teatre no havia acollit mai". Ho il·lustren iniciatives com el ZIP de nova creació d'autors catalans (3 produccions per temporada), programació d’Slam Poetry i el projecte Hip hop, o l'obertura als barris de Barcelona i de l’àrea metropolitana amb activitats com ara 365 dones l’any, Llegir el teatre, etc.La programació serà paritària, donarà més cabuda als autors catalans contemporanis però també "tindrà cura" del patrimoni històric català "estroncat" per la Guerra Civil i el Franquisme, donant continuïtat a la "feina de recerca" de Xavier Albertí."Estem en un moment de consolidació i expansió", ha sostingut Portaceli abans d'expressar que "treu el millor" dels seus predecessors, Josep Maria Flotats, Sergi Belbel i Xavier Albertí, entre altres. Per a fer l'expansió, parteix de Barcelona, la catalanitat, Europa i Amèrica Llatina com a eixos d'actuació. "La N de Nacional s'ha de remarcar", ha indicat. El seu TNC seguirà amb les gires de produccions de la casa per la xarxa de "teatres amics", i es farà més "horitzontal" permeten que algunes estrenes es facin primer al territori que a Barcelona, ha anunciat.Tant en l'àmbit estatal com europeu, Portaceli vol que el TNC tingui molta més presència en programacions teatrals i de festivals a través de les seves produccions. La directora ha lamentat que aquest és un aspecte que el teatre no ha cuidat prou. Complementàriament, ha anunciat que hi haurà presència del teatre sud-americà, també absent a la programació fins ara. I en sentit invers, ha anunciat acords amb festivals xilens i uruguaians, així com el Teatro Cervantes de Buenos Aires per "portar" les obres del TNC al continent americà, "subtitulades al castellà".Portaceli també ha anunciat que les seves temporades com a directora artística es regiran per una "temàtica transversal", com ja ha fet el seu predecessor. "És una temàtica que no lliga els creadors però ajuda a vertebrar les activitats paral·leles, fet important en un teatre que vol ser un lloc de trobada i pensament", ha reiterat. De moment, la nova directora artística no ha avançat el leitmotiv de la seva primera temporada, la 2021-2022.Carme Portaceli va ser nomenada directora artística del TNC a partir del setembre del 2021 pel Consell d'Administració del TNC el passat 13 de juliol després d'un procediment de selecció per concurs públic.