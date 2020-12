Així ha reaccionat Rosalía a les polèmiques declaracions de C. Tangana

Todo lo que digo de Rosalia en la entrevista de rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rusa desde el día 1 hasta hoy — El madrileño (@c_tangana) December 22, 2020

-C. Tangana: Rosalía pasará de moda, molaba hace 4 años pero ahora aburre.



Me encanta C. Tangana, pero tío... ¡Supera a Rosalía de una puta vez! Da igual que dentro de 5 años nadie se acuerde de ella (cosa que veo poco posible), ella ha alcanzado lo que pocos artistas españoles.

Ella tiene algo, y lo sabes. 💋

Rosalía ha eliminat C.Tangana de les xarxes socials. Aquesta ha estat la seva reacció després que el cantant la critiqués en una entrevista a Rockdelux. En la publicació, el madrileny menystenia els últims temes de l’artista i assegurava que s’havia tornat poc original. "L'obsessió ara mateix amb Rosalía és tanta que... El debat de la salsa rosa, la presència que ella té, el seu impacte... És que citar ara mateix a Rosalía és avorridíssim. És com dir que m'agrada la Coca-cola. Doncs bé, molava fa quatre anys, quan no la coneixia ningú", deia C. Tangana. Unes declaracions que després ha intentat matisar al seu Twitter, però que no han convençut molt usuaris:Com era d’esperar, a Rosalía no li han agradat les paraules del cantant –amb qui va mantenir una relació- i ha decidit esborrar-lo dels seus perfils socials. Rosalía i C.Tangana es van conèixer el 2015 i van començar a sortir poc després, el 2016. De fet, a partir d’aquell any tots dos van col·laborar musicalment en temes com Llámame más tarde i Antes de morirme.El seu vincle, tan professional com personal, va durar fins al 2018, quan la cantant va publicar el disc El mal querer. Des de llavors cadascú havia seguit el seu camí i havia evitat fer declaracions sobre l’altre. Una dinàmica que C.Tangana ha trencat i que no ha agradat gens els fans de Rosalía. Què en penseu vosaltres?

