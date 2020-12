La Covid-19 arriba a l'Antàrtida amb 36 positius en una base militar

Altres notícies que et poden interessar

L'Exèrcit de Xile ha confirmat que 26 militars i 10 civils que complien tasques de manteniment en una base de l'Antàrtida han donat positiu per Covid-19, convertint-se en els primers casos que es produeixen en aquest continent.En un comunicat difós dilluns a la premsa local i ratificat aquest dimarts, la institució xilena ha assenyalat que en els últims dies "personal que es trobava complint funcions a la Base Antàrtica Bernardo O'Higgins Riquelme (BAE) havia presentat símptomes associats a la Covid-19", pel que van ser rellevats i sotmesos a control mèdic.Segons l'entitat, es va validar posteriorment a través de proves PCR el contagi d'aquests 36 homes, dels quals 26 pertanyien a les Forces Armades i els altres 10 pertanyien a una empresa contractista que es trobava fent treballs de manteniment programats en aquest lloc.L'Exèrcit ha explicat al respecte que els contagiats ja es troben aïllats, sense complicacions i estan sent monitoritzats i recolzats per l'autoritat sanitària de Magallanes i l'Antàrtida xilena, regió del sud amb la incidència més gran de Covid-19 per cada 100.000 habitants a escala nacional a Xile.D'altra banda, han assegurat "el compromís incondicional per cautelar la salut dels integrants (de la Divisió V)", la unitat militar més al Sud de l'Exèrcit xilè, el quarter general està situat a la localitat de Punta Arenas.La Base Antàrtica Bernardo O'Higgins és una estació d'investigació científica inaugurada el 1948 i administrada per l'Exèrcit de Xile. És una de les més antigues existents en l'actualitat i té presència ininterrompuda.Les mesures de seguretat per arribar a l'Antàrtida són molt estrictes en aquests moments de pandèmia. Per exemple, el Comitè Polar Espanyol ha redactat un protocol d'actuació en el qual s'estableix que tant militars com científics hauran de començar amb les precaucions encara a Espanya, sotmetent-se a un reconeixement mèdic general i evitant qualsevol situació de risc que pugui augmentar les possibilitats de contagi.El viatge a l'Antàrtida es realitza en vaixell des de Punta Arenas. Tots els membres de la campanya hauran d'arribar a aquest país amb una prova PCR negativa realitzada 72 hores abans del viatge i, un cop a Punta Arenas, guardar una quarantena de 14 dies en aïllament total. Durant aquest temps, romandran en una habituació individual amb un servei de càtering per als àpats, i se'ls realitzen tres proves PCR per detectar qualsevol cas positiu."Només tindran autorització de viatge a l'Antàrtida les persones que es mantinguin amb resultats negatius i sense símptomes a la fi de la quarantena", estableix el protocol del Comitè Polar, que fa més especial èmfasi en la desinfecció de tot el material i estris personals que hagin de ser traslladats.Un cop superats tots aquests passos, les bases a l'Antàrtida es consideren espais "bombolla" on l'aparició d'un brot "serà improbable", d'acord amb aquest protocol. No obstant això, els seus ocupants han de mantenir les mesures bàsiques de seguretat i higiene i, en cas d'aparició d'algun símptoma, aïllar immediatament per evitar la propagació de virus.El protocol contempla a més que les bases i vaixells han de disposar de test diagnòstic de Covid-19 com a part de la seva farmaciola i comptar amb capacitat per prendre mostres i preparar-les per al seu transport a altres bases per a diagnosticar la malaltia.En cas d'aparició d'un cas positiu, el pacient és evacuat cap a Punta Arenas fins que la seva salut i la meteorologia ho permetin. Immediatament el personal mèdic de la base i els seus responsables valoraran la situació, que podria implicar el tancament urgent de totes les instal·lacions i finalització anticipada de la campanya.

