L'Hospital de Campdevànol creu que el tancament del Ripollès «arriba tard»

El gerent de l'Hospital de Campdevànol, Joan Grané, creu que el tancament perimetral del Ripollès "arriba tard" perquè l'evolució de la pandèmia a la comarca ha empitjorat molt des de l'octubre. Malgrat tot, assegura que la situació a l'hospital no ha variat en els últims 10 dies.El centre va detectar un brot ara fa tres setmanes i, des de llavors, només ingressa malalts amb covid-19, i els no positius els trasllada a Olot o Girona. Actualment tenen 25 pacients amb coronavirus i 20 treballadors afectats d'una plantilla de 215. La xifra d'ingressats suposa la pitjor dada de la segona onada i només nou menys que el rècord de la primera.Grané creu que l'obertura per la Puríssima va afectar negativament i subratlla que els treballadors "estan molt cansats". Des de l'inici de la pandèmia, a l'Hospital de Campdevànol han mort 28 pacients, la meitat dels quals l'últim mes.Des de l'inici de la pandèmia al Ripollès s'han detectat 1.309 positius i han mort 51 persones. El risc de rebrot arriba a 1907 i la velocitat de contagi és d'1,43, segons el portal Dades Covid

