El Síndic denuncia manca de col·laboració d'Albiol en la investigació sobre la nau incendiada

En relació amb la informació demanada pel @sindicdegreuges, l'Ajuntament de #Badalona comunica que fins avui s'ha preparat tota la documentació sol·licitada per la policia judicial i que un cop entregada avui al Jutjat d'Instrucció número 2 se li farà arribar a ell la informació. — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) December 23, 2020

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha assegurat en roda de premsa aquest dimecres que ha comptat amb la col·laboració de les administracions en la investigació de l'incendi en una nau de Badalona el 9 de desembre, que va provocar quatre morts, a excepció de l'Ajuntament. Ribó ha lamentat que el govern municipal de Xavier García Albiol no hagi facilitat informació sobre persones empadronades a la nau, polítiques socials aplicades i incidents que hagin requerit la intervenció policial.L'Ajuntament ha sortit al pas de les valoracions de Ribó amb un missatge al compte de Twitter institucional. "S'ha preparat tota la documentació sol·licitada per la policia judicial i un cop entregada avui al Jutjat d'Instrucció número 2, se li farà arribar a ell la informació", diu el consistori.Ribó ha recordat que la llei obliga a empadronar qualsevol persona que viu en un municipi, independentment de si disposa o no d'una residència regular. Entitats com Badalona Acull han denunciat reiteradament la manca de compliment legal de l'Ajuntament de Badalona en aquest sentit."La resistència que trobem per part dels ajuntaments a complir el mandat d'empadronament no és només una il·legalitat sinó que ens allunya de la realitat. Això és el que passa a Badalona i en aquesta nau", ha dit Ribó. El Síndic també ha criticat que no es disposi d'una fotografia àmplia dels assentaments a Catalunya.La setmana passada el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar que arreu del país hi havia 37 naus de característiques similars a Catalunya però ni els Mossos ni la conselleria han donat més detalls. L'informe, però, queda curt si es té en compte que només a Barcelona hi ha 77 assentaments registrats per l'Ajuntament El Síndic també ha assegurat que en el cas de la nau sinistrada falta "intervenció social i coordinació". Ribó també ha demanat esforços per ampliar el parc públic d'habitatge, les ajudes al lloguer i ha insistit en la necessitat de reformar la llei d'estrangeria.

