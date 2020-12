Barcelona aprova l'ampliació del Macba que permet el trasllat del CAP Raval a la Misericòrdia

Final del serial del CAP Raval Nord. L'Ajuntament de Barcelona ha certificat aquest dimecres l'últim tràmit per fer possible el seu trasllat a la Capella de la Misericòrdia. El ple municipal ha aprovat amb el suport de tots els grups la modificació urbanística necessària per permetre que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ampliï el seu espai a la plaça dels Àngels.Amb aquesta possibilitat, acordada el novembre del 2019 , el Macba va acceptar renunciar a la cessió de la capella per part de l'Ajuntament. L'acord va permetre desbloquejar a finals del mandat passat el trasllat del CAP a la Misericòrdia, una opció per la qual només apostaven aleshores Barcelona en Comú i la CUP. El passat novembre l'Ajuntament ja va aprovar la cessió de l'espai al CatSalut per poder-hi fer l'ambulatori.Els vots de Barcelona en Comú, PSC i ERC han certificat l'aprovació del pla per la connexió del tramvia a la Diagonal, que el govern municipal i els republicans van presentar el 12 de desembre . L'acord es basa en un conveni pel qual l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es comprometen a invertir més de 108 milions d'euros. L'Ajuntament assumirà la urbanització de la Diagonal i les Glòries amb un cost de 56 milions d'euros, mentre que l'ATM pagarà les vies, les catenàries i els trens, per un valor de 52 milions.La primera fase de les obres consistirà a allargar el Trambesòs des de les Glòries fins al carrer Girona, a l'altura de Verdaguer. L'Ajuntament preveu que aquesta prolongació ja pugui estar operativa a finals del 2023. Una de les condicions d'ERC per signar l'acord era que la gestió del tramvia fos pública i el conveni recull que això sigui una realitat quan expiri el contracte amb l'actual empresa concessionària, el 2032.Aquest dimecres la segona tinent d'alcaldia, Janet Sanz, ha defensat la necessitat que l'explotació del tramvia no reverteixi en "beneficis privats". "Es podrà anar de Glòries a Verdaguer en set minuts i enllaçar el centre amb el Besòs", ha defensat. El regidor d'ERC Jordi Coronas també ha reivindicat la millora en la mobilitat metropolitana que, segons defensa, representa el pla.JxCat, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi hi han votat en contra i Sanz i Coronas han retret al grup postconvergent el vot negatiu, recordant que el Departament de Territori i Sostenibilitat -amb Damià Calvet al capdavant- l'ha avalat. La regidora de JxCat Francina Vila ha lamentat el "model tripartit" que garanteix l'aprovació del pla, després d'un debat per a l'aprovació dels pressupostos del 2021 marcat per la precampanya del 14-F . "El pla no representa l'interès dels barcelonins i lamentem la complicitat d'ERC amb una proposta que saben que és fum", ha dit.Des de Ciutadans, la seva portaveu María Luz Guilarte, ha assegurat que la connexió dels tramvies perjudicarà els comerços de la Diagonal, mentre que el regidor del PP Óscar Ramírez ha denunciat la "guerra contra el cotxe" que fa el govern de Colau.La regidora de Barcelona pel Canvi Eva Parera ha considerat que el pla no s'ha aprovat amb prou consens i ha justificat el rebuig del seu grup a la proposta per la negativa de la ciutadania en el referèndum del 2010, que incloïa l'opció de fer passar el tramvia per l'avinguda.El ple municipal de Barcelona ha certificat l'aprovació als pressupostos del 2021 amb el vot a favor de Barcelona en Comú, PSC, ERC i Barcelona pel Canvi i l'abstenció del PP. Els comptes superen els 3.200 milions d'euros gràcies a la suspensió de la regla de despesa acceptada finalment pel govern espanyol. El debat al ple s'ha vist marcat per la precampanya de les eleccions al Parlament que se celebraran el 14 de febrer, després que l'aprovació estigués garantida pel pacte del govern municipal amb ERC El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha defensat que els pressupostos "protegeixen" les famílies i les empreses i ha reivindicat de disposar "d'un suport excepcional en un moment excepcional". Collboni ha retret a Junts per Catalunya i Ciutadans el seu vot en contra, recordant que el govern municipal ha acceptat el 80% de les al·legacions dels primers i el 95% dels segons.El regidor de Pressupostos, Jordi Martí (Barcelona en Comú), ha defensat que els pressupostos estableixen les bases d'un "nou model socioeconòmic". Martí ha posat el focus en la inversió de 160 milions en habitatge, 50 dels quals es destinaran a la compra de les reserves del 30% de les noves promocions per fer habitatge social, després de l'acord amb ERC. ". No resolem desigualtat si no resolem funcionament del mercat de l’habitatge. "No resoldrem la desigualtat si no resolem el funcionament del mercat de l’habitatge", ha dit. Martí, a més que l'aprovació dels comptes amb comuns, PSC i ERC permet "imposar el diàleg a la fractura que travessa el país" amb un "pacte d'esquerres". El mateix havia dit abans l'alcaldessa, Ada Colau, en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha demanat repetir els acords amb ERC a nivell català.Els republicans també han defensat l'aprovació dels comptes i també de les ordenances fiscals, que preveuen una congelació generalitzada de les taxes , amb excepcions com la bonificació del 75% per a les terrasses. "Baixar impostos a qui està igual o millor que abans de la crisi no és just", ha dit el regidor Jordi Castellana. A l'hora de votar les ordenances tots els grups han mantingut el posicionament en relació als pressupostos, excepte el PP que ha votat en contra i Valls, que s'ha abstingut.JxCat ha centrat la seva intervenció a criticar el paper d'ERC en l'entesa per als pressupostos. La presidenta del grup municipal, Elsa Artadi, ha qualificat els comptes de "continuistes i conservadors" i ha etiquetat de "govern ineficient" l'executiu de "Colau, Collboni i Maragall". Artadi ha volgut retreure als republicans la seva estratègia a Madrid. "Igual d'ineficient que el govern de Sánchez, Iglesias i Rufián. Potser estan massa acostumats a pagar per avançat i a canvi de res", ha dit.Maragall ha respost a Artadi. "Puc entendre que algú caigui en la temptació de l'electoralisme", ha dit. Tant Maragall com Collboni han subratllat la coincidència en el sentit de vot entre JxCat i Ciutadans i el primer tinent d'alcaldia ha qualificat els dos grups de "bipartit del 'no'".En el debat de precampanya cadascú ha escollit el seu adversari i Ciutadans i la Barcelona pel Canvi de Valls s'han centrat en el PSC. L'exprimer ministre francès ha retret al primer tinent d'alcaldia que la confiança "s'ha trencat", mentre que la portaveu de Ciutadans, María Luz Guilarte, l'ha acusat de formar part del "bloc del sectarisme".Valls també ha aprofitat per recordar que va fer alcaldessa Colau. "Que tothom ho recordi", ha dit, alhora que ha lamentat la "rellevància" que Barcelona en Comú i PSC han garantit a ERC amb l'anunci de l'acord pels pressupostos. "Va ser un intent de veto a aquells que els incomoden", ha valorat. Guilarte ha insistit en el concepte de "tripartit" en el debat i ha assegurat que ERC aprofita l'acord per "fer campanya pel processisme inútil". Guilarte ha justificat l'oposició de Cs als pressupostos i ordenances per "l'impostàs" que, segons asseguren, representen unes ordenances fiscals que congelen els tributs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor