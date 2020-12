Aquest Nadal, artesania catalana

On comprar artesania?

La tasca del CCAM-Artesania Catalunya



El CCAM té com a missió fomentar la imatge i prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la competitivitat i rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà, mitjançant actuacions de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa.



La seva tasca es pot seguir a les xarxes socials

Twitter | Facebook | Instagram El CCAM té com a missió fomentar la imatge i prestigi social, difondre i preservar el valor patrimonial, millorar la competitivitat i rendibilitat i augmentar la presència internacional i digital del sector artesà, mitjançant actuacions de promoció comercial, cultural, formativa i divulgativa.La seva tasca es pot seguir a les xarxes socials

Vivim el Nadal més complicat i estrany. Una època per apostar pels productes de proximitat, també en l'àmbit de l'artesania. En aquest sentit, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha rellançat la campanya #ConsumeixArtesania per promoure la compra d’artesania catalana aquestes festes.La campanya apel·la als atributs i valors tangibles i intangibles que defineixen el sector, artesans i artesanes que durant aquest excepcional i complicat any han mantingut viu el seu ofici.L’objectiu és fer una crida a la ciutadania a comprar artesania i també posar en valor la tasca del sector artesà català: professionals que exploren, innoven dissenyen, ideen..., però, per damunt de totes les coses, fan.El sector artesà a Catalunya és molt ric qualitativament, un àmbit productiu i creatiu que compta amb més de 9.292 empreses i que ocupa un total d'11.563 persones. També compta amb 48 associacions i gremis, 48 museus i 21 fires monogràfiques d’artesania i sis esdeveniments artesans.Des de lapots accedir al catàleg d’empreses artesanes, amb botiga física i online, on es pot adquirir artesania catalana.A més, el Centre d’Artesania Catalunya és l’espai on el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) acull la, i es troba al carrer Banys Nous, 11 de Barcelona.El Centre presenta una programació d’exposicions amb la finalitat de fer arribar a la societat la qualitat i excel·lència de l’artesania catalana, i la seva presència i rellevància en la nostra vida quotidiana. Disposa, a més d’una sala d’actes i una biblioteca amb prop d’un miler de documents,Des de la botiga es presenta un producte fet artesanalment a Catalunya, que expliqui el país a la persona que el visita, i també per aquell català que viatja fora i vol dur un regal. Alhora, és una aposta per facilitar una via de comercialització per als artesans.La selecció de les Empremtes té en compte tant la qualitat del disseny i de la tècnica com la inspiració en el país. S’identifica i s’aposta per peces originals, artístiques i elaborades amb tècniques d’avantguarda que evoquen i mostren els valors del país, amb elements vinculats a l'art, la cultura, la història, la tradició, l'arquitectura i el paisatge.Inclou una àmplia tipologia de productes –com la joieria, la ceràmica, el vidre, el tèxtil, la fusta, la forja o el cuir- i una trentena de “famílies” que van des de la Prehistòria fins als Oficis Singulars, passant pels Ibers, el Renaixement, el Modernisme, Gaudí, la gastronomia, els Castellers o Sant Jordi.La botiga d’Empremtes de Catalunya també compta amb botiga online a través del seu portal bcncrafts.com