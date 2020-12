Argimon planteja més canvis en les restriccions a tot Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, creu que s'haurà de replantejar la mobilitat "en algun moment o altre" davant la situació actual de la pandèmia a Catalunya. En una entrevista a Rac1 , ha apostat per mesures "generals per a tot el territori i un perimetratge comarcal que sigui efectiu", que permeti anar "a una alta comarca per raons essencials i no per anar a segones residències".Argimon ha explicat que defensava imposar restriccions de "més impacte" per intentar frenar l'augment d'ingressos als hospitals i les UCI. En la conversa a El Món a RAC1, el doctor ha reafirmat que Catalunya no és un país pobre, però tampoc un país "ric", fet que és determinant per establir nous paquets de mesures restrictives.Amb tot, no ha volgut entrar a especular sobre eventuals noves restriccions en espera que s'anunciïn, si calen, el dia 28, data fixada pel Govern per a la revisió de les mesures. Argimon adverteix que la situació actual, amb més de 12.000 casos a la setmana i 332 pacients a l'UCI, és "poc sostenible" per al sistema sanitari.

