​Llum verda a les APEU, l'eina de promoció i millora de les àrees d'activitat econòmica

La nova llei facilitarà a qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta

Una eina amb 50 anys d’història

Els principals aspectes de la nova llei

Les àrees de promoció econòmica i urbana (APEU) estan formades per la concentració d'una activitat econòmica en una zona geogràfica. Des d'aquest desembre, compten amb unaLa flamant llei de les àrees de promoció econòmica i urbana pretén ser una eina de promoció i millora de la competitivitat d'aquests pols d'activitat. L’objectiu de la llei, impulsada per la direcció general de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és establir les bases d’un nou model de gestió en àrees de concentració d’activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial o bé de serveis.La regulació de les APEU facilitarà a qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.La constitució d'una APEU pot facilitar la modernització i promoció de determinades zones urbanes; la millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; la consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada, i mediambientalment eficient, i l'increment de la competitivitat afavorint la creació de l’ocupació, entre altres.Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.Les APEU tenen com a referent els Business Improvement District (BID). El primer es va crear el 1969 a Toronto, al Canadà i pocs anys després a Nova Orleans (Estats Units). Entre els anys 80 i 90 es va implantar arreu d'Amèrica del Nord i el 2004 es va constituir el primer BID urbà a Londres. Actualment, n’hi ha més de 2.500 arreu del món, amb una gran presència a Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units o el Canadà, entre molts altres països.Els BID es defineixen com un model de gestió público-privada que completa i millora els serveis col·lectius (neteja, seguretat, promoció, atenció social...) finançada per uns recàrrecs obligatoris sobre l'impost municipal que grava la propietat. El seu objectiu és potenciar el comerç local situat dins de les trames urbanes en les quals intervenen tant els comerciants implicats com alguna o diverses administracions públiques.A Catalunya, la primera experiència data del 2017 amb una prova pilot als barris barcelonins de Sant Andreu i el Born. Aquell mateix any, l'actual llei de comerç, serveis i fires instava a desplegar la flamant llei de les APEU.Les APEU que es constitueixin seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, formades pels titulars dels drets de possessió del locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o dels locals buits susceptibles d’exercir-ne.Les funcions d'aquestes entitats gestores s'inclouran un pla d'actuació però, entre altres, podran incloure:L’impuls de l’activació urbana, turística, comercial o industrial.L’organització d’esdeveniments, d’activitats de dinamització i publicitat i d’espectacles.La captació d’inversions per millorar el mix comercial i reduir el nombre de locals buits.La realització d’activitats per reforçar la responsabilitat social empresarial.La millora de la neteja, la senyalització, la decoració i la il·luminació amb actuacions suplementàries.El desenvolupament de la gestió compartida de serveis per als membres de l’àrea de promoció econòmica urbana, com la logística o la digitalització. Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.La formació per al desenvolupament de les activitats.El reforçament de la seguretat dels espais públics i dels establiments i locals de l’àrea de promoció econòmica urbana.En cap cas les funcions de l’entitat gestora de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament, i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.Qui pot impulsar una APEU? Per una banda, els mateixos negocis de la zona. Concretament, els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit de l’APEU. També ho fer qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys així com directament un ajuntament, si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitza­cions empresarials territorials representatives de la zona afectada.El projecte es presentarà davant l’ajuntament, que haurà d’aprovar-lo inicialment, en el termini de dos mesos. Posteriorment, se sotmetrà a informació pública durant un mes. Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, s’acordarà la creació d’un grup de treball paritari integrat per representants de l’ajuntament i dels sol·licitants, que elaborarà un text refós del projecte, i que se sotmetrà a votació de tots els propietaris de locals que formen part de l’àrea delimitada.Per a l’aprovació del projecte cal la participació dels titulars del dret de possessió que representin com a mínim el cinquanta per cent dels locals o establiments inclosos en l’àmbit de l’àrea de promoció econòmica urbana. El projecte es considera aprovat si obté la majoria absoluta dels vots emesos. Per l’aprovació definitiva, el projecte s’ha de sotmetre a aprovació del ple municipal.