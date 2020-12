L'ANC suspèn el Govern: «Ni s'ha restituït ni s'ha avançat cap a la independència»

Ni mandat de l'1-O ni DUI. L'ANC ha fet un balanç molt negatiu de la legislatura que ara acaba. L'entitat fiscalitzarà els partits i els seus programes electorals de cara a les eleccions de 14 de febrer, i ara com ara ha fet un exhaustiu repàs de la tasca feta pel Govern de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. "Hem suspès el Govern, ha estat una legislatura gairebé perduda", ha dit la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en l'última roda de premsa de l'any. Segons la dirigent independentista, la legislatura no ha servit "per restituir ni per fer avançar", no s'ha aplicat el mandat de l'1-O ni la declaració d'independència, s'han fet pactes amb els partits constitucionalistes i no s'ha avançat en la construcció d'una "institucionalitat pròpia".La feina de l'entitat passa ara per mirar d'influir en els programes electorals, que encara no s'han presentat, i també a les candidatures independentistes que s'acabaran presentant al 14-F. En aquest sentit, ja s'han demanat reunions amb els partits per traslladar-los el decàleg que ha dissenyat el secretariat nacional i en base al qual s'ha analitzat l'acció de Govern. A banda, es faran diverses accions durant la campanya electoral, les eleccions i la propera legislatura."És una campanya de pressió a la part política i institucional de llarg recorregut", ha dit la presidenta de l'entitat. S'organitzaran debats entre els partits independentistes basats en el decàleg de l'ANC sobre què s'ha de fer per assolir la independència. "No som un partit polític, som una entitat diversa que aplega diverses ideologies, i l'objectiu és aconseguir la independència", ha dit Paluzie.Una altra de les accions que es faran abans de les eleccions serà "un compromís dels electors", segons el qual seran uns "electors exigents que analitzaran els programes electorals dels partits. "Promourem el vot als partits independentistes però un vot informat, farem una tasca de fiscalització", ha dit. Aquest dimecres l'ANC estrena el web sobre les accions de l'ANC de cara a les eleccions: eleccions2021.assemblea.cat Pel que fa a la fiscalització, l'ANC farà una comparativa dels programes electorals, tot i que encara no hi són ni tampoc està clar quines candidatures es presentaran a les eleccions. És per això que aquesta acció no es farà fins més endavant, quan ja hi hagi les candidatures definides i els programes. Per tant, per provar el decàleg de l'ANC i el sistema de puntuació, l'entitat ha fet un anàlisi de l'acció del Govern de Junts per Catalunya i ERC.El vicepresident de l'ANC, David Fernàndez, ha detallat les puntuacions. El principi és el del respecte a la voluntat dels electorals, que té nou punts. El Govern ha obtingut una mitjana de 2,33 en aquest primer principi. El primer dels punts parla de la independència i el compromís amb la declaració del 27-O. "No hem trobat cap concreció ni acció legislativa en aquest sentit", ha dit. En relació al mandat de l'1-O, "no s'ha considerat la vigència d'aquest mandat". L'ANC ha constatat que l'acord de Govern per restituir el govern de l'1-O tampoc s'ha tirat endavant, hi ha hagut desacord i no s'ha actuat amb unitat. Pel que fa a l'enfrontament amb l'Estat, l'ANC ho considera positivament. "Valorem positivament que s'hagi actuat per la via judicial en defensa dels drets que tenim", ha dit Fernàndez. També es valora positivament l'acció als tribunals internacionals.Pel que fa a la sobirania i no cooperació institucional, l'ANC defensa que no es pot governar ni col·laborar amb partits del bloc del 155. "S'han establert acord amb el PSOE i el PSC, com amb els pressupostos o la Diputació de Barcelona o municipis", ha dit Fernàndez. Per això en aquest punt el Govern tampoc aprova. Tampoc hi ha hagut iniciatives de bloqueig, però no s'ha participat en actes organitzats per la Casa Reial. Com a punt positiu, es valora la defensa política i jurídica de les lleis aprovades pel Parlament, tot i que no s'ha arribat fins les últimes conseqüències. L'ANC ha valorat negativament la defensa de la sobirania del Parlament, perquè s'han avortat dues legislatures i no s'han publicat resolucions al BOPC.En relació a la construcció d'una "institucionalitat pròpia", l'ANC considera que s'ha fallat d'una manera "important". "No s'ha garantit una administració catalana fidel a l'1-O, ni s'ha planificat el marc jurídic-legal post-independència", ha dit Fernàndez. Per contra, es valora positivament la col·laboració estreta amb la resta de territoris dels Països Catalans. Pel que fa a la sobirania fiscal i financera, es valora positivament el desenvolupament de l'agència tributària de Catalunya. Pel que fa a la sobirania econòmica, s'ha valorat positivament la contractació pública de proximitat, però contractes amb Ferrovial o El Corte Inglés no són ben vistos per l'ANC.La nota més alta, un 3,6, és en l'àmbit de la sobirania energètica, infraestructures i mitjans de comunicació. "S'ha fet un esforç durant aquest mandat per estendre la fibra òptica pública per bona part del territori", ha dit Adrià Alsina, director de comunicació de l'ANC, que ha lamentat que no s'hagi impulsat un model energètic "propi i sostenible". En relació a la justícia lingüística, la nota tampoc és alta (3). No s'han aplicat les lleis lingüístiques, però sí que s'ha treballat per incloure continguts en català en plataformes de continguts en streaming.L'ANC valora molt negativament la seguretat pública. No s'ha posat en marxa cap política per descriminalitzar el dret a la llibertat d'expressió o manifestació, tot i la creació de l'Oficina de Drets Civils i Polítics. Alsina ha denunciat que la Generalitat continua personant-se com a acusació particular en judicis contra independentistes. En relació a l'acció internacional, la nota també és baixa, tot i que es ressalta la creació de noves delegacions a l'exterior. Aquestes delegacions, però, se centren en qüestions comercials i de drets humans, no tant en el dret a l'autodeterminació. El Diplocat, diu l'ANC, també té menys força.L'últim punt, que fa referència a la justícia social, tampoc obté bona nota. "Tot i que la percepció del Govern a les enquestes és millor que la de l'Estat, s'han produït greus discencions entre departaments governats per partits diferents", ha dit Alsina, que també ha denunciat que no s'han posat polítiques que evitin la precarització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor