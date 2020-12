Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, serà candidat del FNC el 14-F

El pròxim 14F encapçalaré la llista electoral del @FNCatalunya com a candidat independent per la província de Barcelona.



El temps dels arguments ha acabat. És l'hora d'emprendre accions.



Carta completa:https://t.co/2hNW8ZFZ4r — Albert Pont (@bertifas) December 22, 2020

El president del Cercle Català de Negocis, un lobby independentista que en els darrers anys ha fet proselitisme independentista des del punt de vista econòmic a través de diverses campanyes i accions, fa el salt a la política. Albert Pont encapçalarà com a independent la llista per Barcelona de la formació ultra Front Nacional de Catalunya.Pont ho ha comunicat per carta als socis i directius del CCN posant el seu càrrec a disposició de la junta si considera que hi ha incompatibilitat o conflicte d'interès. Afirma que "el temps dels arguments ha acabat i és l'hora d'emprendre accions" i fa una aposta per la via unilateral argumentant que és "l'única via" i que no es pot deixar "en mans de partits que no hi creuen", en referència a les forces del Govern.Pont, autor de diversos llibres i directiu, haurà de recollir més de 5.000 firmes per presentar-se, com altres petites formacions independentistes que aspiren a concórrer el 14-F i recollir fruits del descontentament independentista. Del Cercle Català de Negocis en va sortir també Joan Canadell, número dos de Junts i que va ser secretari general de l'entitat presidida per Pont. També han participat del CCN altres membres d'Eines de País, la llista que es va presentar a la Cambra de Comerç de Barcelona. David Fernández, també vinculat a l'entitat, va intentar, amb l'aval de Canadell, disputar la presidència de l'ANC a Elisenda Paluzie i ara n'és el vicepresident.

