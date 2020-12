Desenvolupen una mascareta intel·ligent que mata la Covid-19 en un 99%

Altres notícies que et poden interessar

El grup empresarial valencià Atenzza ha desenvolupat un teixit ecològic amb biocides estàtics per a mascaretes que mata activament la Covid-19 i qualsevol virus amb una eficàcia del 99%. Les seves propietats es mantenen inalterables després de més de 100 rentats, segons han informat fonts d'aquesta empresa valenciana.Es tracta d'Ecodry, un tèxtil intel·ligent que té la capacitat de matar el virus per contacte, prevenint el creixement de microorganismes nocius que es formen per la humitat i la temperatura a l'interior de la mascareta, garantint així la prevenció.Ecodry és el primer teixit ecològic de fabricació i confecció a l'Estat que desinhibeix activament qualsevol virus, inclosa la Covid-19 i totes les seves soques, amb un grau d'eficàcia del 99%.D'aquesta manera, quan el virus entra en contacte amb el teixit de la mascareta Ecodry, comença un procés químic que fa que el 99% de la càrrega viral desaparegui en menys de dues hores i a més de matar la Covid i les seves soques, elimina fongs , bacteris i altres virus.

