El nen de 9 anys que s'ha convertit en el youtuber amb més ingressos del 2020

Ryan Kaji, un nen de només 9 anys, és el youtuber més ben pagat del 2020. I és que segons una llista creada per Forbes, el seu canal, Ryan's World , ha obtingut 12 mil milions de visualitzacions i ha generat uns 24 milions d'euros. A més, és el segon any consecutiu que obté el primer lloc - el 2019 va ingressar 21 milions d'euros-.El seu contingut està dirigit als més petits i al seu canal compta amb gairebé 28 milions de subscripcions. En aquest s’hi poden trobar vídeos on prova joguines i fa experiments científics casolans. El seu contingut més popular és el Huge Eggs Surprise Toys Challenge, amb més de 8.000 milions de visites. De fet, és un dels 60 vídeos més vistos de Youtube. A més, recentment ha llançat el seu propi merchandising i ha aconseguit acords de llicència per més de 5.000 productes propis com joguines i accessoris per la llar.El segon lloc de la llista l'ocupa Mr. Beast , que en només 12 mesos ha obtingut 50 milions de subscripcions. Això sí, "només" ha generat 3 mil milions de visualitzacions, una quarta part del que ha obtingut en Kaji.

