Vuit ferits, dos d'ells greus, en un accident múltiple de quatre cotxes a l'N-240

Un accident múltiple per una col·lisió en cadena de quatre turismes ha obligat a tallar durant una hora i mitja l'N-240 a Torregrossa (Pla d'Urgell). Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 7.56 hores. Vuit persones han resultat ferides, dues de les quals greus, cinc lleus i una menys greu, i totes han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.El trànsit a la carretera ha quedat restablert a les 9.30 hores. Durant l'estona que ha estat tallada, s'han produït retencions de fins a quatre quilòmetres en ambdós sentits, segons els Mossos. Cal recordar que l'AP-2 es troba també tallada entre Soses i les Borges Blanques per la intensa boira que hi ha a la zona, amb la qual cosa els vehicles es desvien cap a l'N-240.Han treballat al lloc de l'accident dues dotacions dels Mossos d'Esquadra, cinc dels Bombers de la Generalitat i efectius del SEM. En aquest sentit, s'han activat nou ambulàncies per atendre els ferits i traslladar-los a l'hospital.

