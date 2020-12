El Barça deixa tirat un jugador a Istanbul per negociar amb el Madrid

A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta.



¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?



Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo — ABP (@abpinfo) December 22, 2020

El base francès Thomas Heurtel no ha pogut amb l'expedició del Barça i s'ha hagut de quedar a Istanbul després del partit contra l'Anadolu Efes. El club li ha prohibit pujar a l'avió en assabentar-se que està negociant amb el Reial Madrid sense haver-ho posat coneixement de l'entitat, segons informen diversos mitjans.Sarunas Jasikevicius, tècnic del conjunt català, no compta amb el director de joc, que anava a rescindir el seu contracte per fitxar, en principi, pel Fenerbahçe. Però el club ha descobert que el seu destí més segur és l'equip madridista i ha decidit prendre mesures dràstiques.L'Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) va expressar el seu disgust en conèixer aquesta notícia. "A les 00:30 hi ha un jugador 'tirat' en una ciutat estrangera. El seu club no l'ha deixat pujar al seu avió de tornada. Cal explicar als responsables com està la situació de Covid-19? No queda gens d'humanitat? Estem en contacte amb el jugador per ajudar-lo en tot", va apuntar l'organització a Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor