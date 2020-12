«Catalunya, on el menjar és cultura», la nova marca agroalimentària de país

Una marca com la del sector turístic

El primer sector de l'economia catalana

La identitat de la marca "Catalunya, on el menjar és cultura"

La identitat de la marca “Catalunya, on el menjar és cultura” sintetitza la potència del sector agroalimentari català. El logotip és clar i directe, i transmet un missatge positiu. Destaca visualment i posa en valor Catalunya com a país mediterrani i innovador.



D’aquesta manera, visibilitza el sector agroalimentari català tant al país com a l’exterior i incrementa la percepció de valor a l’entorn dels seus productes i del seu origen. La identitat de la marca “Catalunya, on el menjar és cultura” sintetitza la potència del sector agroalimentari català. El logotip és clar i directe, i transmet un missatge positiu. Destaca visualment i posa en valor Catalunya com a país mediterrani i innovador.D’aquesta manera, visibilitza el sector agroalimentari català tant al país com a l’exterior i incrementa la percepció de valor a l’entorn dels seus productes i del seu origen.

El producte agroalimentari català ja disposa d'una marca única per tal d'identificar-la tant aquí com a fora. Aquest mateix desembre es va presentar “Catalunya, on el menjar és cultura” , l'element que vol reforçar el posicionament de les produccions agroalimentàries i la gastronomia catalanes i dotar-les d’homogeneïtat comunicativa tant a l’interior del país com a l’exterior.La nova marca ha estat impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació , conjuntament amb Prodeca, Promotora dels aliments catalans. Té com a objectiu posar en valor els aliments produïts a Catalunya a fi de garantir un sistema alimentari complet, competitiu, arrelat territorialment i basat en la seva diversitat, i, alhora, consolidar Catalunya com a país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari.La creació de la marca agroalimentària és una de les accions previstes dins dels deu projectes transformadors del sector agroalimentari inclosos en el pla de reactivació econòmica i protecció social en el marc de la crisi de la Covid-19.La creació de la marca també forma part de les diferents accions definides dins el Consell Català de l’Alimentació que està impulsant el mateix Departament d'Agricultura en el marc del pla estratègic de l’alimentació de Catalunya. Un pla que ha de definir com ha de ser el sistema agroalimentari català dels pròxims anys a partir de quatre eixos: sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular; propi i arrelat al territori; just, equitatiu i cohesionat, i saludable i de confiança.“És un avenç sense precedents”, va assegurar la consellera Teresa Jordà durant la presentació de la marca “Catalunya, on el menjar és cultura”, en l'acte de presentació al Born Centre de Cultura i Memòria. “Mai abans el sector agroalimentari català no havia tingut una marca de país com la que té, per exemple, el sector turístic, amb Turisme de Catalunya. Mai no havíem unit esforços d’aquesta manera la pagesia, la indústria i la gastronomia”, va afirmar.La primera acció amb la nova marca és la campanya “Bo per a tothom” . Reconeguts músics com Beth, Gemma Humet, Las Migas, Joan Rovira, Salva Racero aíxi com el grup Setembre interpreten una cançó d'un anunci on també han participat algunes de les millors jugadores de bàsquet del país.El sector agroalimentari és el primer de l’economia catalana i un dels sectors exportadors més dinàmics. Genera un volum de negoci de 38.205 milions d’euros, xifra que equival al 16,28% del PIB de Catalunya, i ocupa directament 163.372 persones.Els aliments catalans han aconseguit un valor significatiu en els mercats internacionals: en els últims 10 anys les exportacions s’han incrementat un 49% en volum i en valor pràcticament s’han doblat 95%. L’any 2019, Catalunya va superar per primera vegada els10.000 milions d’euros en les seves exportacions agroalimentàries."La marca neix de la demanda del sector i amb vocació de futur per projectar la qualitat del primer sector econòmic català", explica Ramon Sentmartí, director de Prodeca.