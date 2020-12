Els controls policials provoquen llargues cues per accedir a un Ripollès tancat

Primer dia de tancament perimetral al Ripollès per intentar contenir la propagació de contagis de la Covid-19. Des de les set del matí, s'han viscut retencions en punts estratègics com a l'entrada sud de Ripoll a la C-17, especialment per accedir a la comarca.



Els Mossos d'Esquadra aturen els conductors, i aquells que no poden justificar el desplaçament per motius laborals i altres situacions excepcionals han de girar cua. Els controls es fan en compliment de l'última resolució del Procicat, que ha entrat en vigor aquesta mitjanit i amb una durada de 15 dies.



A continuació, totes les mesures concretes del tancament del Ripollès i la Cerdanya.Restricció d'entrada i sortida del Ripollès durant 15 dies fins al 6 de gener. Excepcions: raons sanitàries o laborals, retorn a residència, cura de persones grans o dependents, recollida de menors, entitats financeres, obligacions judicials, tràmits o manifestació o participació política.El desplaçament a segones residències i la visita de familiars i persones properes no es contemplen com a excepcions a les restriccions de mobilitat per accedir a aquestes comarquesEs manté el toc de queda de 22.00 a 6.00. La nit de Nadal i el Cap d'Any començarà a la 1.00 i la nit de Reis a les 23.00.Tancament total dels bars i la restauració. Només es permet el lliurament a domicili o la recollida a l'establiment.

Tancament dels recintes esportius que no siguin a l'aire lliure. A la resta, màxim de sis persones.



Tancament dels recintes culturals excepte bibiloteques, museus i sales d'exposicions al 33% d'aforament màxim.



Es mantenen obertes les pistes d'esquí.



El comerç ha de tenir un aforament màxim del 30%.



Els actes religiosos estan limitats a un 30% d'aforament i a un màxim de 100 persones.



Les reunions passen a ser d'un màxim de sis persones també els dies de Nadal i no 10 com a la resta del país.

