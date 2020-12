Iñaki Gabilondo reivindica el periodisme comarcal: «Hi ha la veritat que els altres han de copiar»

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal va celebrar ahir a la nit la setena edició del Dia de la Premsa Comarcal. A causa de la pandèmia, la jornada d’enguany va tenir un format diferent i es va haver de seguir virtualment a través del Canal de YouTube de l’ACPC en un acte retransmès des de l’Antiga Fàbrica DAMM de BarcelonaEl protagonista de la vetllada era el prestigiós periodista Iñaki Gabilondo, que en una conversa amb el periodista i president de l’Associació Cultural Revista Cambrils Josep Capella, van analitzar l’impacte de la pandèmia en la professió així com els trets diferencials de la premsa comarcal i local.Iñaki Gabilondo va fer primer una anàlisi general dels efectes de la pandèmia en la societat dient que "el descobriment més gran ha estat saber qui eren els serveis essencials: quan ens van confinar només deixaven sortir als essencials, i tots vam poder veure que els essencials eren els últims de la fila: els escombriaires, els netejadors, els repartidors, el personal sanitari...". Arran d’aquesta reflexió va sentenciar que "més enllà de les diferències de cadascú, hem vist que perquè una societat funcioni s’ha de fonamentar sobre uns serveis públics potents".Gabilondo va ser molt crític amb els mitjans generalistes quan va dir “m’ha decebut la persistència del periodisme en ‘encanallar-se’ en els seus vells prejudicis. No han entès que estàvem en una emergència i no en un camp de batalla”.El periodista es va referir als mitjans comarcals assegurant que allà "hi ha la veritat que tot l’altre periodisme hauria de copiar. Per aprendre i no per mirar, com habitualment es fa des de les alçades, amb commiseració. És on el veritablement important per a la ciutadania està molt clar, i no és que no hi hagi enfrontament polític o pensament contraposat, però les prioritats humanes es veuen molt bé”. Per últim i ja en un to més humanista, Gabilondo va comentar que “el periodisme ha de posar rumb a l'home”.Gabilondo també va parlar de fake news i com aquestes tenen menys efecte en la premsa local. “En el món del periodisme local et poden colar una mentida, però no et colaran dues. En l'altre àmbit, sí. És un territori més limitat, però més real, i l'ésser humà està en el centre de tot. I a sobre, és un ésser humà conegut!”L’acte també va comptar, en l’àmbit institucional, amb les intervencions del Director General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Ignasi Genovès, qui va comentar que “en ocasió de la pandèmia s’ha posat en evidència el valor de la premsa comarcal, i no ha estat casualitat que un mitjà com La Veu de l’Anoia guanyés aquest any el Premi Nacional de Comunicació”; del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Miquel Gamisans, qui va posar l’accent en l’audiència dient que “avui en dia es parla molt de comunitat i vosaltres amb la fidelització de subscriptors ja vau començar, fa molt de temps, a ser útils als vostres lectors”; i del president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), Francesc Fàbregas, qui va recordar que “avui és el dia d’homenatjar als homes i dones que fan possible la premsa comarcal al nostre país: en primer lloc a tots els nostres editors i editores, després a tots els lectors i subscriptors, i sense deixar de banda als n

