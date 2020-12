Totes les restriccions durant el tancament del Ripollès i la Cerdanya

El Govern ha anunciat el tancament perimetral del Ripollès i de la Cerdanya a causa de les pèssimes dades de la pandèmia. A continuació, les mesures concretes del confinament.



Restricció d'entrada i sortida del Ripollès durant 15 dies fins al 6 de gener. Excepcions: raons sanitàries o laborals, retorn a residència, cura de persones grans o dependents, recollida de menors, entitats financeres, obligacions judicials, tràmits o manifestació o participació política.



El desplaçament a segones residències i la visita de familiars i persones properes no es contemplen com a excepcions a les restriccions de mobilitat per accedir a aquestes comarques



Tancament total dels bars i la restauració.



Tancament dels recintes esportius que no siguin a l'aire lliure.



Tancament dels recintes culturals excepte bibiloteques i museus.



Es mantenen obertes les pistes d'esquí.



El comerç ha de tenir un aforament màxim del 30%.



Les reunions passen a ser d'un màxim de sis persones també els dies de Nadal i no 10 com a la resta del país.



Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor