El Govern confina la Cerdanya i el Ripollès durant 15 dies

El Govern ha anunciat aquest dimarts al vespre el confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya a causa de la situació epidemiològica a les dues comarques, on se superen els 1.000 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants. La taxa de transmissió també és alta i els hospitals de Campdevànol i la Cerdanya estan en una situació "complicada", en paraules de la consellera de Salut, Alba Vergés, i ja estan derivant pacients a altres centres.El confinament de les dues comarques entrarà en vigor aquesta mitjanit i les trobades socials i familiars s'hauran de limitar a sis persones. Igual que a la resta del país, aquestes sis persones hauran de ser, com a màxim, de dues bombolles de convivència diferents.Les entrades i sortides a les comarques només es podran justificar per motius laborals, de cura de persones dependents o motius de força major. També hi podran entrar les persones que tornin al seu lloc de residència.El confinament de les dues comarques no és en bloc, és a dir, que els habitants de la Cerdanya no podran anar al Ripollès i viceversa. En la mobilitat entre les dues comarques s'aplicaran les mateixes excepcions previstes per a les persones que s'hi desplacin des d'altres punts del país. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avançat en roda de premsa que es reforçaran els controls de Mossos d'Esquadra en carreteres principals i secundàries d'accés a les dues comarques.Els bars i restaurants hauran de tancar, igual que els recintes esportius i els espais culturals, excepte museus i biblioteques. Les estacions d'esquí podran obrir però exclusivament per a la pràctica esportiva i tot allò que no siguin les pistes haurà d'estar tancat. Vergés ha avançat que la Generalitat es reunirà amb els consells comarcals de la Cerdanya i el Ripollès per preparar línies d'ajudes per als sectors afectats. Unes ajudes que, segons Vergés, encara no estan concretades.L'Hospital de Campdevànol és el centre de referència del Ripollès. Aquest dimarts hi ha 24 ingressats amb Covid, el rècord de tota la segona onada i només 10 menys que el moment més àlgid de la primera. A més, en l'últim mes s'han registrat al centre hospitalari la meitat de víctimes mortals de tota la pandèmia.El Ripollès va ser una de les comarques amb millors dades epidemiològiques en la primera onada. Tanmateix, des de l'estiu la situació s'ha anat complicant progressivament. S'han produït fins a tres brots en residències –Ribes de Freser, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses-, així com un quart en una fundació per a persones amb discapacitat.Tanmateix, la situació es va complicar definitivament amb el brot que va afectar el mateix Hospital de Campdevànol. Ha arribat a afectar una trentena de professionals –actualment 21 continuen sent positius- i pacients tant d'aguts com de llarga estada. Aquest fet, va obligar a deixar d'acceptar ingressos no Covid i que s'haguessin de derivar als hospitals d'Olot i Girona. Aquesta setmana, malgrat que s'ha reprès la cirurgia major ambulatòria, es manté com un hospital 100% Covid.Fins ara, no s'havia anunciat cap mesura restrictiva addicional i l'activitat social i cultural s'havia mantingut activa. L'única acció va ser un cribratge massiu a Ripoll la setmana passada – amb un 1,5% de positius entre les 1.700 proves - i una crida a la prudència per part de tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha afirmat que el Departament de Salut té la "percepció" que l'empitjorament de la situació epidemiològica a les dues comarques pot tenir com un dels seus causants el contacte entre residents i no residents. De fet, els passats 7 i 8 de desembre –aprofitant els dies del pont on hi havia confinament municipal-, l'arribada de persones de la resta de país va ser molt notable. Aquesta percepció, tanmateix, no fa que de moment el Govern es replantegi l'autorització per poder anar a les segons residències.L'anunci de noves restriccions arriba després que aquest mateix dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, hagués descartat la possibilitat d'implementar noves mesures fins a l'avaluació de la situació epidemiològica del 28 de setembre. "No estem gestionant només una crisi sanitària, també estem gestionant una crisi econòmica i social. I hem de trobar aquest equilibri", ha defensat aquest migdia Budó.Un argument que arribava després de l'entrevista concedida per l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, a SER Catalunya en què havia demanat endurir les restriccions . Concretament, Torra ha reclamat limitar les celebracions nadalenques a la família "més íntima". L'expresident també ha expressat que algunes de les restriccions vigents ordenades pel Govern generen confusió per la seva manca de claredat.

