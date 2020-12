El talent científic i econòmic a l'exterior suma esforços per impulsar la influència internacional de Barcelona

Situar l'ecosistema del coneixement format a Barcelona al món, impulsant col·laboracions científiques i empresarials. Aquest és l'objectiu principal extret del resultat de la trobada anual del Barcelona Alumni Global Summit , la cimera anual de la diàspora del talent científic i tecnològic de la capital catalana. Enguany en format virtual, la trobada ha reunit més de 300 professionals de l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació formats a Barcelona i actualment en càrrecs de responsabilitat en els centres de recerca, empreses i universitats més punters del món.Durant la cimera, experts d’institucions com el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la farmacèutica Genentech o el Laboratori Europeu de Radiació Sincrotró (ESFR), han abordat temes com la recerca biomèdica en el camp de l’envelliment, les aplicacions de la intel·ligència artificial en l’educacióo emprenedoria tecnològica contra el canvi climàtic, i les oportunitats per a l’ecosistema del coneixement de Barcelona en aquests camps. En paraules d’Alexis Roig, director executiu de SciTech DiploHub "professionals de la ciència i la tecnologia, formats a Barcelona i actualment en institucions de prestigi d’arreu del món, vam decidir impulsar Barcelona Alumni per seguir connectats i contribuir a l’ecosistema que ens va fer créixer". "El nostre talent global és l’element essencial de la projecció internacional de Barcelona, la primera ciutat del món amb una estratègia de diplomàcia científica i tecnològica".Els membres de la xarxa Barcelona Alumni han aixecat un fons d’un milió d’euros per contribuir al desenvolupament de la diplomàcia científica de la ciutat que lidera SciTech DiploHub. D’aquesta manera, en una acció de mecenatge científic amb pocs precedents al nostre país, el talent científic i tecnològic internacional es posa a disposició de l’ecosistema de Barcelona perquè el seu coneixement reverteixi en la ciutat, materialitzant noves oportunitats de col·laboració científica i empresarial arran de la crisi de la Covid-19.El conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa, ha destacat que "la xarxa Barcelona Alumni és un actiu de gran valor per al país, obrint-nos portes en els centres de recerca, universitats i empreses capdavanteres d’arreu del món i posicionant Barcelona com un ecosistema de referència".Aleix Roig ha inaugurat "un espai obert a tota la comunitat Barcelona Alumni quan viatgi a la ciutat que acollirà la seu de projectes internacionals en el camp de la diplomàcia científica. Donada la situació provocada per la Covid-19, que ha comportat una davallada dramàtica de l’activitat turística i comercial, volem contribuir a revitalitzar el centre de Barcelona a través de la ciència i la tecnologia i la seva contribució als grans reptes globals. Posem 700 metres quadrats a disposició de la ciència internacional al cor de l’Eixample", ha sentenciat.En els darrers mesos SciTech DiploHub ha liderat diverses iniciatives internacionals per posicionar Barcelona al capdavant de la lluita global contra la Covid-19, representant els avenços científics de l’ecosistema català a la Xarxa Internacional d'Assessorament Científic Governamental (INGSA) del Consell Internacional de la Ciència (ISC), esdevenint la primera ciutat del món membre de la Xarxa de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, així com liderant grups de treball sobre salut global amb institucions com la Universitat de Harvard, l’Institut d’Estudis Internacionals de Ginebra o l’Associació Americana per l'Avençde la Ciència. A més, Barcelona serà ciutat convidada al Fòrum Mundial de la Ciència, que se celebra el desembre del 2021 a Ciutat del Cap, a Sud Àfrica.

