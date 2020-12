El carrer Aragó de Barcelona estrena carril bici entre la Meridiana i el passeig de Gràcia

Es tracta d'un carril bici unidireccional en sentit Llobregat, que se situa a la banda mar de la via. El recorregut està protegit o bé per un cordó de serveis o bé per separadors. També hi ha fitons a les cruïlles i als passos de vianants. La implantació d'aquesta nova infraestructura ciclista ha comportat eliminar un carril de circulació de trànsit motoritzat en tot el seu recorregut.El nou carril bici també dona continuïtat immediata al que ja hi ha a la rambla Guipúscoa des del barri de la Pau fet que conformarà un itinerari de més de 7 quilòmetres des d'aquest punt. Alhora complementa el carril actual del carrer València, en sentit Besòs.L'Ajuntament ha implantat aquest any 21 nous quilòmetres de carril bici, als quals ara s'hi sumen els 4,8 del carrer Aragó. S'espera que properament entrin en servei 3,6 quilòmetres més al passeig de la Zona Franca.