Roger Español serà cap de llista d'una candidatura de «represaliats» el 14-F

🔴🔴 MANIFEST FUNDACIONAL COALICIÓ 🔴🔴 pic.twitter.com/fQJnlObENM — A.R.A Independencia Catalunya (@ARAIndepenCAT) December 22, 2020

Roger Español serà cap de llista a les eleccions del 14 de febrer. Ho serà per la nova Coalició de Represaliades, una aliança que usarà les sigles CDR per atreure els votants i que integraran l'Assemblea de Represaliades i Activistes (ARA) i el partit d'esquerres Corrent Roig.Español, músic de professió que l'1-O va perdre un ull per l'actuació policial, ja ha intentat en dues ocasions fer el pas a la política. En concret a les dues darreres eleccions espanyoles. Primer es va presentar pel Front Republicà (una coalició que liderava Poble Lliure i que no va obtenir representació) i després com a candidat al Senat per Junts. De la mà de Laura Borràs, però, tampoc va aconseguir ser escollit.La nova coalició, que haurà de recollir poc més de 5.000 signatures per presentar-se, proposa un pla de xoc social i pels drets democràtics. La seva presència afegeix encara més fragmentació a l'independentisme. Cinc partits amb presència al Parlament opten a mantenir-la en solitari o en coalicions (ERC, Junts, PDECat, CUP i Demòcrates) i intenten treure el cap Primàries, FNC, Força Catalunya amb els exsecretaris de l'ANC i altres grups, i ara el CDR d'Español.

