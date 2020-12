Roba un cotxe i condueix més de 15 quilòmetres en sentit contrari a l'A-22

La Guàrdia Civil investiga un veí de Lleida de 40 anys que el 24 d'octubre va conduir 16 quilòmetres en sentit contrari per l'A-22 amb un vehicle sostret a Raimat, al Segrià. A més, ho feia sense tenir permís de circulació. La Guàrdia Civil va obrir una investigació arran dels avisos de diferents conductors que circulaven per l'autovia en direcció a Osca, que es van trobar amb el vehicle que ho feia per la mateixa calçada però en sentit Lleida. Molts d'ells van haver de fer maniobres evasives per evitar col·lidir.El conductor s'investiga per dos delictes contra la seguretat viària, conducció temerària i conduir sense haver obtingut mai el permís o llicència de conducció i un altre delicte contra el patrimoni pel robatori del vehicle.El 24 d'octubre, el Centre d'Emergències 112 SOS Aragó, va comunicar al Centre Operatiu de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca que s'estaven rebent múltiples trucades de conductors particulars, avisant de la presència d'un vehicle que circulava en sentit contrari per l'autovia A-22.La Guàrdia Civil va mobilitzar diverses patrulles pròximes per interceptar el vehicle i tractar d'evitar que continués circulant amb el consegüent risc per a tots els usuaris de l'autovia. Tot i això, el conductor va abandonar l'A-22 i no va poder ser localitzat pels agents. El cos va obrir una investigació amb la qual va esbrinar que el vehicle havia estat sostret a Raimat i abandonat, posteriorment, a Lleida. La Guàrdia Civil també va poder determinar la identitat del suposat autor dels fets, un veí de Lleida de 40 anys i l'1 de desembre va posar en marxa la seva cerca.La Guàrdia Civil ha remès les diligències instruïdes al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Montsó. L'investigat té l'obligació de personar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor