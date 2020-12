Com puc demanar el vot per correu per a les eleccions del 14-F?

Pel que fa a la sol·licitud presencial a les oficines, s'haurà de fer ensenyant el DNI, el passaport o bé el carnet de conduir. Per tal d'agilitzar el procés, Correus oferirà l'opció de demanar cita a través de la seva aplicació virtual i la pàgina web de l'entitat.Un cop recopilades les peticions, les delegacions provincials corresponents de l'Oficina del Cens Electoral enviaran als sol·licitants – entre el 25 de gener i el 7 de febrer – la documentació necessària per poder exercir el seu vot.Correus ha recordat que l'opció telemàtica permet "evitar desplaçaments" i "minimitzar el contacte social". Tot i això també ha subratllat que treballen per oferir "les garanties necessàries" en tots els tràmits que s'hagin de dur a terme per tirar endavant el procés electoral.