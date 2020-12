​Els productors ecològics catalans, a un sol clic

El producte ecològic, cada vegada més present a taula

Els productors ecològics, a l'abast

Aquesta multiplicació per deu en 20 anys també es produeix a la resta d'operadors del sector. En el cas dels elaboradors ecològics, per exemple, s'ha passat de 123 a 1.326.L'impacte –positiu- sobre el territori també és molt evident: l'any 2000 hi havia menys d'11.000 hectàrees d'agricultura ecològica mentre que l'any passat es va tancar amb quasi 230.000. Les explotacions ramaderes, per la seva banda, han passat en dues dècades de 255 a 971.L'increment constant de productors i superfície agrícola ecològica també es nota, com no podia ser d'altra manera, en el consum dels catalans. En aquest sentit, una enquesta recent ha constatat que, per primera vegada, el nombre de persones que mensualment consumeixen aliments ecològics supera els que no ho fan mai.Concretament, un 60% de la població catalana consumeix productes ecològics almenys una vegada al mes –11 punts més que el 2015-. Evidentment, hi ha moltes diferències sobre la freqüència però destaquen el 8% que ho fan cada dia i el 34% que en consumeix setmanalment, vuit punts més que fa cinc anys.Tot apunta que aquesta tendència a l'alça continuarà els propers anys. No en va, el 33% dels consumidors de producte ecològic manifesten la intenció d'incrementar-lo, especialment de verdures i llegums, carn, i fruita. Aquest increment de la demanda ha generat noves necessitats: Mercabarna, per exemple, ha creat el primer mercat majorista d'aliments frescos i ecològics de l'Estat. El Biomarket, una nau construïda amb materials sostenibles, alberga un espai de 8.900 metres quadrats dedicats especialment a la fruita i hortalisses biològiques.Una de les grans confusions és el fet de creure que ecològic equival a producte local i de temporada. Tanmateix, el consumidor català cada vegada té més clara la diferència i ho valora com a element clau. En aquest sentit, gairebé la meitat dels compradors habituals d’aliments ecològics, si no troben un producte ecològic d’origen català, prefereixen comprar-lo de proximitat no ecològic.De fet, s'estima que el confinament va disparar un 20% el consum del producte local -sigui ecològic o convencional-. Es tracta d'una de les poques bones notícies de la pandèmia i un fruit de la important tasca que els darrers anys han fet projectes com la mateixa Gastroteca La Gastroteca també ha incorporat aquest creixent interès pels productes ecològics. Amb la renovació completa del portal, s'ha incorporat l' Ecoteca , una secció monogràfica. Hi ha uns 150 productors amb molta diversitat: tant de tipus de productes com territorial. Des d'horticultura a cellers de vins ecològics, passant per productors de vedella, de mel, ous, corder, pollastres, castanya, oli, fruita fresca, formatge, cervesa o safrà, entre altres.Cada productor té la seva pròpia fitxa. Inclou les dades de contacte -correu electrònic, telèfon, web i xarxes socials-, els distintius així com tots els productes de la Gastroteca que comercialitzen.L' Ecoteca també compta amb l'apartat "On tastar" on, progressivament, s'hi aniran incorporant tots els restaurants, caterings i allotjaments catalans que cuinen i serveixen aliments cultivats i elaborats segons la normativa de productes ecològics.