L'estratègia d'Oriol Mitjà per combatre la nova variant de la Covid que ja circula per Europa

"L'origen no és clar. Es creu que podria haver sorgit d'un pacient amb infecció crònica sotmès a pressió selectiva amb antivirals. Això explicaria el cúmul de múltiples mutacions en poc temps", ha explicat Mitjà a través d'un fil de piulades.

Segons la recent valoració del comitè d'experts britànic:



1- La soca sembla tenir una càrrega viral lleugerament més alta que les altres (2cts de PCR més baixos o 0.5 log còpies RNA /ml més alt) — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 21, 2020

4- L'origen d'aquesta soca no és clar. Es creu que podria haver sorgit d'un pacient amb infecció crònica sotmès a pressió selectiva amb antivirals. Això explicaria el cúmul de múltiples mutacions en poc temps. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 21, 2020

A la pràctica el que cal fer és:



🡺 Incrementar la monitorització genòmica per saber si la B.1.1.7 ja ha arribat aquí. Ens ho dirà l'@icoes



🡺 Incrementar les mesures preventives preveient que probablement ha arribat i incrementar les restriccions per Nadal, Cap d'any i Reis. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 21, 2020

L'infectòleg Oriol Mitjà ha analitzat la situació de la nova variant de coronavirus detectada al Regne Unit i ha dibuixat una possible estratègia a seguir per frenar l'alta transmissibilitat que sembla presentar.A partir d'aquesta anàlisi, l'infectòleg ha volgut explicar quina seria la seva estratègia a seguir per intentar frenar l'expansió d'aquesta variant del coronavirus, que tindria els següents pilars: més monitoratge dels casos, rastreig i més restriccions.Per conèixer de primera mà el que se sap d'aquesta nova variant i el que no, hem preguntat a dos especialistes, la doctora Matilde Cañelles, doctora en Biologia Molecular que ha estat investigadora del CSIC, i el doctor en Medicina Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester. Tots dos fan una crida a la cautela i a evitar alarmismes."En absolut", assegura la doctora Matilde Cañelles, "les mutacions formen part dels virus. En el cas de la Covid, se n'han produït una o dues per mes des de l'inici de la pandèmia". El doctor Salvador Macip destaca la gran estabilitat del virus de la Covid: "La grip és un virus que pateix moltes més mutacions i el de la sida varia constantment".La principal característica coneguda de la nova soca és que aquesta variant té 17 mutacions, quan normalment en tenen dues o tres. Això ha generat una atenció i vigilància especial per part dels investigadors i va encendre les alarmes del govern de Londres.Segons Matilde Cañelles, "és possible que a partir d'un pacient que no ha pogut eliminar el virus o que ha rebut sèrum de convalescent, que genera anticossos. Però ara per ara tot són hipòtesis".La nova variant del virus es va detectar fa uns deu dies al comtat de Kent. Com assenyala Cañelles, "que s'hagi detectat al Regne Unit pot ser una casualitat, fruit del fet que allí es fa un seguiment genètic de les mutacions víriques i de les seves seqüències molt més aprofundit que en altres països". Fins ara tot indica que està concentrada a la zona de Londres i el sud-est d'Anglaterra.Aquesta és una de les coses sobre les quals s'ha fet més especulació, però tant Macip com Cañelles asseguren que en aquests moments no es pot afirmar que sigui més contagiosa ni letal. Encara és massa aviat per poder afirmar-ho i tot indica que no ho serà tant com ha aparegut en alguns mitjans. Tampoc està comprovat que es comporti d'una mera diferent de les altres soques conegudes.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat que s'han detectat casos a Dinamarca, Holanda o Austràlia. Aquest diumenge, el ministeri italià de Salut ha confirmat un cas."Hi ha 8 de les 17 mutacions de la soca -explica Cañelles- que afecten la proteïna Spike, que és emprada per les vacunes Pfizer i Moderna. Però s'ha de subratllar que això no implica de cap manera que pugui afectar l'eficàcia de les vacunes". Macip coincideix: "És molt improbable que es pugui modificar prou la proteïna com per anul·lar l'eficàcia de la vacuna".Salvador Macip assenyala una de les hipòtesis sobre part de l'alarmisme creat des del mateix govern britànic: "Boris Johnson se sentia pressionat perquè des de diversos sectors li reclamaven mesures més restrictives, cosa que trobava resistències dins dels rengles conservadors. La nova variant del virus pot haver-li ofert un bon argument per proposar mesures enèrgiques de restricció".Fins al moment, disset països de la UE han decidit suspendre els seus vols al Regne Unit. La Unió Europea decidirà aquest dilluns noves mesures de resposta a la situació creada al Regne Unit. "Són mesures eficaces -opina Matilde Cañelles-, el que no vol dir que la nova variant no pugui estar ja en altres països".Salvador Macip no dubta: "Seguríssim. Els virus són uns agents embolcallats en una càpsula que són propensos a les mutacions. Però res d'això ens ha de generar alarma. És el seu procés natural". El científic hi troba fins i tot un factor positiu "si això serveix perquè la gent prengui consciència de la necessitat de complir amb les restriccions en aquests moments".

