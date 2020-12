Els experts veuen possible eliminar l'hepatitis C a l'Estat en menys de 10 anys

Diversos experts reunits en una taula rodona organitzada per l'empresa Gilead han assegurat que és possible eliminar l'hepatitis C a Espanya abans de 2030 amb cribratges i recerca activa de pacients."Tot i la crisi sanitària de la Covid19, a Espanya estem davant d'una oportunitat única d'aconseguir l'eliminació de l'hepatitis C, ja que han estat molts els avenços aconseguits en aquest terreny", ha dit el subdirector general de Drogodependències de Catalunya i director de PCAVIHV, Joan Colom i Farran.A més, l'expert ha destacat que l'any passat es va publicar un estudi en el qual es valoraven, en 45 països amb ingressos alts, els avenços realitzats en termes d'incidència, mortalitat, diagnòstic i tractament de virus de l'hepatitis C.Segons els resultats, nou països complien les condicions per aconseguir l'objectiu de l'OMS, entre els quals figurava Espanya. De fet, l'estudi indicava que Espanya podria ser el segon país a aconseguir l'objectiu de l'OMS, fins i tot abans de l'any 2030, en 2024. Així i tot, amb la irrupció de la Covid-19 els experts no són capaços d'assegurar aquestes previsions, però coincideixen que s'ha de seguir treballant en l'eliminació per mitigar l'impacte de la pandèmia al VHC.Així mateix, al llarg de la taula rodona, Colom ha explicat que un estudi acabat de realitzar al Regne Unit revela que el retard d'un any en el programa de VHC augmentaria en un 7 per cent les morts i en un 17 per cent dels casos de malaltia hepàtica avançada. "Davant d'aquesta situació, la prescripció de tractament ha de seguir sent una prioritat per a continuar amb l'estratègia d'eliminació de VHC i assolir l'objectiu de l'OMS", ha assegurat el doctor.D'altra banda, els experts han volgut destacar la importància d'adaptar el sistema sanitari a les necessitats dels col·lectius amb alta prevalença com els usuaris de drogues, simplificar els processos i superar les barreres. D'aquesta manera, és imprescindible continuar amb el cribratge, el diagnòstic precoç i la posterior derivació.