Les autopistes catalanes que passaran a ser gratuïtes aquest 2021

Moltes de les autopistes de tot l'Estat es van convertint en vies gratuïtes a mesura que vencen les concessions. És el cas de fins a quatre autopistes catalanes que, durant el 2021, passaran a no tenir cap cost per als conductors.Concretament, les autopistes catalanes seleccionades deixaran de ser de pagament el 31 d'agost del 2021, seguint els passos del tram de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant, que ja ha estat gratuïta durant el 2020.El Vendrell – Saragossa: 215 km de carretera amb, actualment, un preu per als conductors de més de 24,80 euros.Tarragona – Jonquera: 250 km amb un cost, actualment, d'entre 11 i 15 euros.Maresme: diversos peatges d'entre, actualment, 1,17 i 2,90 euros.Barcelona – Montmeló: actualment, 1,12 euros.

