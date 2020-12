Ortega torna a la primera línia el 14-F de la mà del PDECat

Joana Ortega torna a la primera línia política. I ho fa de la mà del PDECat. L'exvicepresidenta del govern amb Artur Mas serà la número dos de la llista que encapçalarà Àngels Chacón el 14 de febrer. Així ho ha publicat l'Ara i ho ha confirmaten fonts nacionalistes.Ortega, que era la cara visible d'Unió al darrer govern de CiU i que ara feia de secretària general a l'Associació Catalana de Municipis, va ser inhabilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que el govern espanyol es querellés contra Mas i el seu govern per organitzar el procés participatiu del 9-N de 2014. En els darrers mesos s'ha apropat a la formació que presideix David Bonvehí però encara no ha fet el pas de fer-se'n militant.Amb el seu perfil el PDECat, que després del trencament amb Puigemont lluita per fer-se un espai entre Junts i ERC i condicionar el proper Govern, busca incorporar el "millor llegat i les millors cares" dels governs de Mas, que també participarà en la campanya del partit per les eleccions al Parlament.A la llista de la formació també s'hi integraran dos expesos pesants dels governs de CiU, però en aquest cas en llocs simbòlics. Es tracta de l'exconseller d'Economia i Finances, Andreu Mas-Colell , que tancarà la llista, i de Joan Rigol, que havia estat vinculat a Unió i a Demòcrates i que va ser president del Parlament, i serà el penúltim de la llista per Barcelona.

