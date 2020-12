Condemnat a 22 anys de presó per abusar sexualment de dos homes amb discapacitat mental a Martorell

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 22 anys de presó un home per haver abusat sexualment de dos més en un hospital psiquiàtric de Martorell, el Sagrat Cor. Tots ells tenen trastorns mentals o algun tipus de discapacitat. El condemnat és reincident i ja va complir una condemna de 12 anys de presó. Els fets van passar entre l'agost i el setembre del 2018, quan tots ells estaven ingressats.L'acusat pateix un trastorn mental lleuger amb impulsos associats a una parafília de tipus pedòfil. Va col·locar un filferro a la tanca de la seva habitació perquè no es pogués tancar i va aprofitar per abusar de dos altres ingressats, amenaçant-los de mort si ho explicaven.L'Audiència el condemna amb l'agreujant de reincidència però li aplica l'eximent incompleta d'alteració mental. En total li aplica 11 anys de presó per a cadascun dels dos delictes d'abusos sexuals continuats, amb 4 mesos més per amenaces. Haurà d'indemnitzar amb 60.000 euros a cada víctima. El tribunal estableix que l'Hospital Sagrat Cor de Martorell és responsable civil subsidiari.

