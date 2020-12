«Per fi hem pogut viure això que tantes vegades hem vist a la televisió»

Treballadors d'Indústries Teixidó ensenyant, eufòrics el dècim premiat a la Grossa de Nadal en ple torn de treball. Foto: Núria Torres/ACN

Els veïns de Riudecols, aquesta tarda, al bar de Can Sota, celebrant el premi. Foto: Josep M. Llauradó

Sonia Pérez, una de les premiades, no s'ho podia creure. Quan semblava que tocava deixar enrere l'any sense gairebé cap alegria al Camp de Tarragona, aquest matí de dimarts tot ha canviat a Reus i també a Valls -a la primera ha caigut el primer premi de la Loteria de Nadal i a la segona dos cinquens premis-. A l'administració número 6 de la plaça de la Pastoreta hi ha hagut gresca i xerinola.A Reus, el premi ha caigut majoritàriament -en un 80% de les vendes, segons Òscar Bausà, administrador- a Indústries Teixidó, que té la fàbrica a Riudecols i que produeix els materials per a les ulleres que es venen en diferents botigues del territori. No era la primera vegada que apostaven per aquesta administració, amb la qual tenien una relació de més de cinc anys. Tot plegat els ha sortit bé. "La Pastoreta és una administració jo diria que de les afortunades, però la grossa de Nadal diria que és la primera vegada que la donem", ha dit Bausà.No tots, però, han estat treballadors de l'empresa. Sonia Pérez, que ha arribat a la plaça de la Pastoreta al migdia, poc després d'assabentar-se de la notícia, havia comprat un dècim amb aquest número perquè una amiga seva -treballadora d'Indústries Teixidó- li havia dit per a quin jugava i on el podria trobar. La resta ha estat, com sol passar en aquests casos, pura sort. Ella ha estat l'única persona -juntament amb la seva família- que ho ha celebrat a les portes del local aquest migdia. "Almenys això que he pogut veure tants cops a la televisió ho he pogut viure", ha explicat mentre li sortien les llàgrimes.I és que el gruix de premiats encara estaven treballant a la planta que té Indústries Teixidó a Riudecols, a l'entrada del poble. El final de la jornada del primer torn -a les dues de la tarda- ha resultat més dolç del que esperaven. Entre sons de clàxon, crits i fins i tot plors, els treballadors anaven sortint mica en mica per anar a celebrar-ho amb els seus.Jaume Salvadó, que en el dia d'avui es trobava de vacances, s'ha desplaçat fins a la fàbrica en assabentar-se del premi mitjançant diverses trucades. Dels 450 treballadors, bona part van decidir participar enguany de la rifa ja que s'ha convertit en una tradició. "Tothom més o menys en té", ha explicat Salvadó. Per la seva banda, Dolors, abans d'agafar l'autobús per tornar a casa, ha assegurat que en aquesta empresa "gastem en loteria".A Riudecols, a totes les famílies hi ha algú que treballa o coneix algú que treballa per aquesta companyia. És per això que l'alegria també s'ha traslladat al poble, concretament al bar de Can Sota. Albert Fortuny, treballador i veí del poble, ho ha corroborat: "Qui més qui menys n'ha sortit beneficiat". Ariadna, veïna també, s'ha apropat al bar on hi havia la celebració: "Estem que no ens ho creiem".Alguns, però, enguany van decidir no comprar loteria. "He demanat que m'apugin el sou, que no ho demanarà ningú", deia fent broma un d'ells. Fins i tot en aquests casos els han contagiat l'alegria, envoltats com no s'ho podien esperar de desenes de càmeres de televisió i periodistes que els preguntaven què farien amb tants diners.

