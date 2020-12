El consell de ministres aprova un pla de suport a l'hostaleria que inclou una rebaixa del 50% del lloguer

El govern espanyol ha aprovat el decret "horeca" per reforçar l'hostaleria, el turisme i el comerç amb reduccions del lloguer, rebaixes fiscals i de cotitzacions a la Seguretat Socials per valor de 4.220 milions d'euros. La norma facilita liquiditat perquè les companyies puguin pagar els treballadors i els proveïdors, amplia el catàleg de "sectors ultra protegits" que podran beneficiar-se dels ERTO i flexibilitza el règim de mòduls. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha detallat que el govern espanyol "no té la proximitat per donar un xec a milers de negocis" i ha indicat que les actuacions funcionen com ajudes directes "reduint de forma clara les despeses fixes".Segons consta en el decret, els negocis d'hostaleria, turisme o comerç podran rebaixar l'arrendament del local un 50% si el propietari és un gran tenidor mentre duri l'estat d'alarma, encara que no hi hagi un acord en la negociació per rebaixar la renda. A banda d'aquesta opció, els grans tenidors optar per ajornar el pagament del lloguer sense penalització, que s'hauria d'abonar al llarg de 2 anys després de finalitzar la moratòria. El propietari té 7 dies per optar per una opció o per una altra i si no ho fa, serà el llogater qui escollirà. Més de 190.000 empreses o comerços es podran acollir a aquesta mesura, 33.000 de les quals turístiques i 157.000 locals comercials.En cas que el propietari tingui menys de 10 immobles, hi haurà incentius fiscals per reduir el preu del lloguer. "El propietari d'un local comercial que té una renda de 1.000 euros, si rebaixa el preu a 400 euros podrà aplicar una despesa deduïble a l'IRPF equivalent als 600 que deixa de percebre", ha explicat Montero, que ha detallat que la reducció arribarà al 100% de la quantitat que l'arrendador deixi de cobrar. Aquesta deducció es podrà fer entre gener i març del 2021. El govern espanyol preveu que les mesures per reduir el lloguer generin un estalvi de 324 milions d'euros.El decret inclou mesures tributàries com l'ajornament d'impostos que s'han de pagar l'abril del 2021 fins amb un màxim de 30.000 euros durant sis mesos i amb tres mesos de carència d'interessos. L'impacte potencial d'aquesta mesura és de 2.600 milions d'euros.Per primera vegada, l'executiu permetrà una reducció del rendiment net de la la tributació per mòduls d'IRPF del 5% actual al 20% amb caràcter general durant el 2020. En el cas del sector 'horeca' s'ampliarà la deducció al 35%, "una reducció molt important" que tindrà un impacte de 117 milions d'euros i que es farà efectiu en el quart pagament del 2020 i en el primer del 2021. Aquesta rebaixa també es reflectirà en el règim equivalent simplificat d'IVA. A més, Montero ha dit que aquest decret també permetrà "canviar el sistema de tributació objectiva per tributació directa amb major facilitat" i que les pimes i els autònoms podran descomptar de la tributació els dies del segon semestre del 2020 en els quals la seva activitat es va suspendre per part de l'autoritat sanitària.Per facilitar l'accés a liquiditat, l'executiu ha creat un nou tram de préstecs de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a pimes i autònoms dels sectors turístic, comerç o de la restauració dotat amb 500 milions d'euros i amb avalas de fins al 90% de les quantitats que es demanin. A més, les agències de viatges i operadors podran fer servir el finançament de l'ICO per pagar reserves de persones que no han pogut viatjar. També s'ha creat una Societat de Garantía Recíproca amb capacitat d'injectar liquiditat del 700% dels fons amb els quals es doti.La norma també amplia el catàleg de sectors protegits que tenen dret a exoneracions més elevades de les plantilles que estan en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant els mesos de desembre del 2020 i gener del 2021. Així, el comerç majorista de begudes, restaurants, establiments de begudes, parcs zoològics, jardins botànics o reserves naturals podran estalviar-se el 85% de les quotes a la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors i el 75% si tenen plantilles més grans.A més, les empreses 'horeca' podran bonificar el 50% de les quotes a la Seguretat Social pels treballadors fixos discontinus des d'abril fins a octubre, una decisió que permetrà a les companyies estalviar 73 milions d'euros."El govern està decidit a acompanyar aquests sectors durant tota la pandèmia perquè puguin mantenir-se i, un cop se superin les restriccions de mobilitat podran tornar a la seva activitat habitual", ha indicat la portaveu de l'executiu."Les mesures dissenyades són la fórmula que té el govern per donar ajudes directes", ha afegit, abans d'assegurar que hi ha actuacions valorades en 2.000 milions d'euros que les empreses "no hauran de tornar, com la rebaixa dels lloguers, les exoneracions de quotes de la Seguretat Social o el no pagament dels tributs per mòduls. "Les entregues de xec directament a les empreses és una potestat que s'ha delegat a les comunitats autònomes i als ajuntaments", ha dit Montero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor