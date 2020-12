C.Tangana critica sense pietat la música de Rosalía i la xarxa s'uneix contra ell: «Masculinitat fràgil»

C.Tangana no ha superat la roptura amb Rosalia i li fa rabia que tingui més èxit ella.

pic.twitter.com/wISLyjpjiT — Arròs amb pèsols (@arrosambpesols) December 22, 2020



" L'obsessió ara mateix amb Rosalía és tanta que ... El debat de la salsa rosa, la presència que ella té , el seu impacte ... És que citar ara mateix a Rosalía és avorridíssim . És com dir que m'agrada la Coca -cola. Doncs bé, molava fa quatre anys , quan no la coneixia ningú "



A més a més, ha explicat que la música de la catalana "feia goig fa uns anys, no ara". " Entenc que la gent estigui obsessionada amb Rosalia, a mi m'ha passat , però fa quatre o cinc anys. La gent arriba tard a les coses. O sigui , en algun moment us passarà", ha conclòs en aquest tall de l'entrevista. La xarxa ha respost amb contundència a totes aquestes declaracions, recordant els últims èxits de la Rosalía: des dels premis Grammy fins a ser portada a la revista Vogue. , ha volgut recalcar C.Tangana. A la cantant catalana s'hi ha referit també com "una dona vestida de vermell", fent referència als vestits que Rosalía utilitza en els seus concerts i en bona part del seu vestuari de gala.A més a més, ha explicat que la música de la catalana "feia goig fa uns anys, no ara".

¡Tú sí que sabes, Enric! Nada como disfrutar de los mejores momentos con tu Coca-Cola favorita. ¡Eso nunca pasa de moda! 😜 👌 — Coca-Cola España (@CocaCola_es) December 22, 2020

a este le jode que su ex haya triunfado x34 veces más que el — alexrodriigz (@alexrodriigz) December 21, 2020

Recordeu quan estava de moda ser hipster i construir tota la teva identitat en base a argumentaris de merda com aquest? — Marc Sarrats (@MarcSarrats) December 22, 2020

El cantant C.Tangana ha incendiat la xarxa després de les seves polèmiques declaracions a la revista Rockdelux sobre Rosalía. En una conversa per parlar del seu nou projecte musical, el madrileny ha fet referència a la catalana de Sant Esteve Sesrovires, de qui va ser parella, i el seu impacte mundial. Ha parlat de manera despectiva i amb altivesa dels seus èxits, a més de voler posar èmfasi en el fet que el gust de la gent per la seva música "és com afirmar que t'agrada la Coca-Cola, està molt vist".Les últimes dues cançons dels dos cantants han estat un èxit tant a nivell espanyol com a nivell mundial. Rosalía ha fet la versió de la cançó més escoltada del 2020 a Spotify, Blinding Lights, amb el seu autor, The Weeknd. Per la seva banda, C.Tangana ha aconseguit els primers llocs a les llistes nacionals gràcies a Tú Me Dejaste De Querer, el nou single que presenta el projecte El Madrileño.

