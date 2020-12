Un intercanvi de sèries amb Alacant porta 12,5 milions d'euros a Palau-solità i Plegamans

L'administració de l'avinguda Catalunya, 17, de Palau-solità i Plegamans ha repartit 12,5 milions d'euros amb el tercer premi de la Loteria de Nadal. Deu sèries del 06095 repartides entre la població i que tenen el seu origen a Alacant, en un intercanvi de números entre establiments, tal com ha explicat la dependenta, Sílvia Gimeno."És habitual. I vés per on tenia premi", ha exclamat Gimeno, que ha assegurat que és la primera vegada que donen tants diners i de la rifa de Nadal. Ha precisat que dels 100 números comprats, una part una perruqueria de la localitat va fer-ne participacions de cinc euros i la resta per finestreta, "amb el confinament municipal de cap setmana imagino que molts dels diners es deuen haver quedat a la vila", ha dit.La treballadora ha comentat que a l'administració ha arribat una nou cap "i ha portat tota la sort". Des de fa més de 30 anys que estan a Palau-solità i Plegamans i hi treballa fa gairebé 20 a l'oficina.

